Bitlis'te Yoğun Sis Sürücüleri Zorluyor

Tatvan- Güroymak yolunda yoğun sis

BİTLİS - Bitlis'te günler öce etkili olan kar yağışının ardından Tatvan ve Güroymak ilçe yolları güzergahlarındaki yoğun sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan yolu üzerindeki Rahva bölgesi ile Bitlis-Güroymak kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken sürücüler zor anlar yaşıyor. Soğuk hava sebebiyle Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki ağaçlarda kırağı oluştu. Meteoroloji yetkilileri, sisin ileriki günlerde de etkili olacağını ve Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak istikametine gidecek sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.