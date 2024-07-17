Yerel

Bitlis'teki kalderanın yıldızlarla buluşması görsel şölen sunuyor

BİTLİS - Uzay ve doğa gözlemciliği yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü etrafında uzun pozlama tekniği ile çektiği yıldızlar görsel şölen oluşturdu.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, seyrine doyum olmayan manzarasıyla yılın her döneminde doğaseverleri cezbediyor. Bitlis'teki kalderanın güzelliğini uzun pozlama tekniği fotoğraflayan Önen, göl ve gökyüzünün güzelliğini ölümsüzleştirdi. Önen, Nemrut Krater Gölünün ve kentteki diğer göllerin ışık kirliliğinin olmadığını kaydederek göllerle yıldızların bütünleşmesinin seyrine doyumsuz görüntüler oluşturduğunu belirtti. Önen, "Biliyoruz ki nemrut kalderasında kış bir hayli uzun sürüyor. Mayıs ayının ortalarına kadar kar ancak yerden kalkıyor. Akabinde Haziran ve Temmuz ortalarına kadar yeşillik gölle beraber muhteşem görüntü oluşturuyor. Akşam saatlerinde karanlıkta samanyolu galaksisi ve milyonlarca yıldızlarla beraber yeryüzündeki bu manzara gökyüzündeki manzara ile birleşince harika görüntüler oluşuyor. Bizde bu anı çekmek için saatlerce günlerce buralarda bekleyip güzel kareler oluşturuyoruz. Saat 21.00 dolaylarında kaldera üzerinde samanyolu galaksisini görmeye başlayacağız. Milyonlarla yıldızla beraber belirginleşmeye başlayacak. Daha önce pek çok defa bu bahar manzarası ile birlikte güzel kareler oluşturduk" dedi.