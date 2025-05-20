BM\'den acil yardım uyarısı!

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, önümüzdeki 48 saat içinde daha fazla yardım ulaştırılmaması durumunda Gazze'de 14 bin bebeğin ölebileceğini söyledi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise Gazze'ye bugün yaklaşık 100 yardım kamyonunun girişi için izin alındığını duyurdu.

BM İnsani Yardım Sorumlusu Tom Fletcher, İngiliz BBC Radio 4'ün Today's programına katıldı. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Fletcher, 11 haftalık ablukanın ardından Gazze'ye dün 5 kamyon yardım gönderildiğini, ancak bunun "denizde bir damla" olduğunu ifade etti. Fletcher, bebek maması ve gıda yüklü yardım tırlarının Gazze'ye girdiğini, fakat sınırın hemen diğer tarafında olduğunu, henüz Gazze halkına ulaşmadığını vurguladı. Fletcher, önümüzdeki 48 saat içinde yardım ulaştırılmaması durumunda 14 bin bebeğin hayatını kaybedebileceğini ifade etti. BM'nin bu veriye nasıl ulaştığı sorulduğunda Fletcher, "Sahada güçlü ekiplerimiz var" şeklinde konuştu. Bugün Gazze'ye 100 kamyon gönderilmesini umduğunu belirten Fletchere, "Gazze Şeridi'ni insani yardımla doldurmamız gerekiyor" dedi.

BM: "Gazze'ye 100'e yakın yardım kamyonunun girişi için izin alındı"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, Gazze'ye bugün yaklaşık 100 yardım kamyonu gönderilmesine izin verildiğini duyurdu. Laerke, "Bugün daha fazla kamyonun girmesi için talepte bulunduk ve onay aldık, dün onaylanandan çok daha fazla. Yaklaşık 100" ifadelerini kullandı. Laerke, dün 9 kamyonun girişine izin verildiğini, ancak bunlardan sadece 5'inin Gazze'ye geçtiğini söyledi. Laerke, "Lojistik nedenlerden dolayı 4'ü içeri giremedi. Geçişin farklı aşamaları var" dedi. Laerke, Gazze'ye giren 5 yardım kamyonunun şu anda hala "İsrail kontrolü altında" olduğunu ve kontrollerin son aşamasına tabi tutulduğunu söyleyerek, "Bir sonraki adım bunları toplamak ve ardından mevcut sistem üzerinden dağıtımını gerçekleştirmek olacak" şeklinde konuştu. Laerke, söz konusu kamyonların bebek maması ve çocuklara yönelik gıda ürünleri içerdiğini sözlerine ekledi. - NEW YORK