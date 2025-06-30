Bodrum\'a Yeni Kaymakam Atandı

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçedeki görevine başladı.

2023 yılından beri Bodrum Kaymakamı olarak görev yapan Mustafa Çit, İstanbul'un Şile ilçesine atanmıştı. Bodrum'a atanan Ali Sırmalı ise bugün görevine başladı. Sırmalı'yı Kaymakamlık önünde ilçe protokolü karşıladı. Bodrum Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"27.05.2025 tarihli ve 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Bodrum Kaymakamlığına atanan Kaymakamımız Sayın Ali Sırmalı, bugün itibariyle ilçemizdeki görevine başlamıştır. Kaymakamımıza hoş geldiniz diyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz" - MUĞLA