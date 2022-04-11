Bodrum Belediyesinin "hoş geldin bebek" başvuruları sürüyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesinin "hoş geldin bebek" başvuruları sürüyor

11.04.2022 14:25
Bodrum Belediyesinin "hoş geldin bebek" başvuruları sürüyor

Bodrum Belediyesi 3 yıl önce başlattığı "Hoş Geldin Bebek" projesinde, Bodrum'da yeni doğan bebekleri güzel bir sürpriz ile karşılamaya devam ediyor.

Bodrum Belediyesi 3 yıl önce başlattığı "Hoş Geldin Bebek" projesinde, Bodrum'da yeni doğan bebekleri güzel bir sürpriz ile karşılamaya devam ediyor.

2019 yılında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatı ile hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi çerçevesinde, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaretler gerçekleştiriliyor. Ziyaretlerde ailelere Başkan Aras'ın selamı ve bebeklerin sağlık ve huzurla büyümesini içeren temenniler iletilirken ebeveynlere, bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bebek seti hediye ediliyor.

Bodrum Belediyesi'ne başvuruda bulunan ailelere hediye edilen bebek setleri, Bodrum Sağlık Vakfı'nın özel öğrencilerinin hazırladıkları el yapımı bez çantalar ile teslim ediliyor. Bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin bulunduğu bebek setleri ile ailelere destek sağlamak amaçlanıyor.

"Hoş Geldin Bebek" projesinin başarılı bir uygulama olduğunu ifade eden aileler, mutluluklarına ortak olan Bodrum Belediyesi'ne ve Başkan Ahmet Aras'ın hediyesi ve güzel temennileri için de teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Pandemi tedbirleri alınarak gerçekleşen ziyaretlerde bugüne kadar bebeği yeni doğmuş 938 aile ziyaret edildi. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, ailelerin başvuru taleplerine göre belirlenen program dahilinde ziyaretlerine devam edecek.

Hoş Geldin Bebek Projesi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 00 48'den belediye hatlarını arayarak başvuruda bulunabilecekler. Ayrıca Bodrum Belediyesi'nin resmi web sitesi www.bodrum.bel.tr üzerinden doldurulacakları form ile de katılım sağlayabilecekler. - MUĞLA

Bodrum Belediyesinin hoş geldin bebek başvuruları sürüyor
Bodrum Belediyesinin hoş geldin bebek başvuruları sürüyor
Bodrum Belediyesinin hoş geldin bebek başvuruları sürüyor

YORUMLAR
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Başkan Aras, mahalle ziyaretlerine devam ediyor Başkan Aras, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Halkla İlişkiler, Ahmet Aras, Bodrum, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesinin 'hoş geldin bebek' başvuruları sürüyor - Son Dakika


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