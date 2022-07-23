Bodrum Bitez'de Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum Bitez'de Çalışmalar Devam Ediyor

23.07.2022 17:12
Bodrum Bitez'de Çalışmalar Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi, Bitez Mahallesi'nde üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi, Bitez Mahallesi'nde üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir süredir devam eden Aydem'in elektrik hatlarını yer altına alma çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Bölgede elektrik direklerinin yeraltına alınmasının ardından aydınlatma direklerinin de yenilenmesiyle kaldırım ve asfalt çalışması sürüyor. Yapılan çalışmalarla vatandaşların ulaşım mağduriyeti de giderilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitez Köy içi Mevkii'nde Muski ve Aydem'in altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yürütülen üstyapı çalışmalarını inceledi. Aras, yeni üstyapı çalışmalarının başlayacağı cadde ve sokaklarda da Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü ve ilgili birim müdürleriyle birlikte incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitez Mahallesi'nde çalışmaların önemli oranda tamamladığını belirterek, "Kurumların çalışmalarının bittiği noktalarda Bitez Mahallemizde ekiplerimiz, üstyapı çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Diğer bölgelerde de kurum çalışmalarının tamamen bitmesiyle belediyemiz de çalışmalarını gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın altyapı çalışmalarından kaynaklı mağduriyetlerinin farkındayız ve çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. Bodrum Belediyesi olarak sorumluluk alanlarımız kapsamında üzerimize düşenin en iyisini yapmak için planlamalar ve koordinasyonlu çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Çalışmayla ilgili konuşan Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, çalışmalar için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, belediye ekiplerine ve çalışmalar boyunca gösterdikleri anlayıştan dolayı mahalle halkına teşekkür ederken çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Özgüçlü, bayramda tamamlanan Aydem altyapı çalışmalarının ardından başlanan üstyapı çalışmalarının da yapılmakta olduğunu ve araç trafiğinin daha elverişli hale getirildiğini ifade etti. Bitez Mahallesi'nde gerçekleştirilmesi gereken taleplere belediye yetkililerinin ve Aras'ın en kısa sürede yanıt verdiğinin altını çizerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yarımada genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarını ivedilikle gerçekleştireceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA
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Fen İşleri Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, Ahmet Aras, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Bitez'de Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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