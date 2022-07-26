Bodrum Bitez'de Çalışmalar Tamamlandı

Bodrum Belediyesi, Bitez'de sürdürülen üstyapı çalışmalarını tamamladı. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir süredir devam eden AYDEM'in elektrik hatlarını yer altına alma çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarını tamamladı.

Bölgede elektrik direklerinin yeraltına alınmasının ardından aydınlatma direklerinin de yenilenmesiyle kaldırım ve asfalt çalışması yapıldı. Mahallede belediye ekiplerinin çalışmaları ile vatandaşların ulaşım mağduriyeti de giderilmiş oldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitez Köy içi Mevkii'nde Muski ve Aydem'in altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde bitirilen üstyapı çalışmalarını inceledi. Aras, yeni üstyapı çalışmalarının başlayacağı cadde ve sokaklarda da Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü ve ilgili birim müdürleriyle birlikte incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitez Mahallesi'nde çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Kurumların çalışmalarının bittiği noktalarda Bitez Mahalle'mizde ekiplerimiz, üstyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Diğer bölgelerde de kurum çalışmalarının tamamen bitmesiyle belediyemiz de çalışmalarını gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın altyapı çalışmalarından kaynaklı mağduriyetlerinin farkındayız ve çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. Bodrum Belediyesi olarak sorumluluk alanlarımız kapsamında üzerimize düşenin en iyisini yapmak için planlamalar ve koordinasyonlu çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Çalışmayla ilgili konuşan Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, çalışmalar için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, belediye ekiplerine ve çalışmalar boyunca gösterdikleri anlayıştan dolayı mahalle halkına teşekkür ederken çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Özgüçlü, bayramda tamamlanan AYDEM altyapı çalışmalarının ardından başlanan üstyapı çalışmalarının da tamamlandığını ve araç trafiğinin daha elverişli hale getirildiğini ifade etti. Bitez Mahallesi'nde gerçekleştirilmesi gereken taleplere belediye yetkililerinin ve Aras'ın en kısa sürede yanıt verdiğinin altını çizerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yarımada genelinde çalışmalarına devam ederken altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarını ivedilikle gerçekleştireceklerini belirtti.