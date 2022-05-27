Bodrum'da 3 yıldır kaçak yapılarla mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Bodrum'da 3 yıldır kaçak yapılarla mücadele devam ediyor

27.05.2022 18:20

Bodrum'da 3 yıldır kaçak yapılarla mücadele devam ediyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 yıldır süren kaçak yapılarla mücadele bitmek bilmiyor.

Bodrum'da 3 yıldır kaçak yapılarla mücadele devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 yıldır süren kaçak yapılarla mücadele bitmek bilmiyor. Bodrum Belediye ekipleri bir yandan kaçak yapıları yıkarken, mülk sahipleri ise kaçak yapılaşmaya devam ediyor.

Bodrum Belediyesi'nin 2019 yılında başlattığı "Kaçak Yapılaşma Müdürlüğü ile Mücadele Seferberliği" çerçevesinde, Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının ve çevre suçlarının tespiti ile Belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu yasal süreçleri tamamlanan 683 yapı yıkıldı. 2 bin 482 yapıda mühürleme işlemi uygulandığı öğrenilirken yıkım programına alınıp yıkım uygulanması gereken 570 yapı bulunuyor. Bodrum Belediye Başkanı göreve geldiği günden itibaren Bodrum'daki kaçak yapılaşmayla mücadeleye başlamıştı. Bodrum'u karış karış gezen Başkan Aras, kaçak olan binaları yerinde tespit etmiş ve birçoğu için yıkım kararı çıkarmıştı. İnşaat rantıyla mücadele eden Aras gelen tüm baskılara rağmen kaçak yapılaşmayla mücadeleye devam ediyor. Son olarak Güvercinlik Mahallesi'nde 125 ada 25 parsel numaralı taşınmaz üzerine kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan 3 katlı bina, gerekli yasal süreç tamamlandıktan sonra önceki gün tahliye edildi. Bugün sabah saatlerinde yıkıma başlandı. İş makineleri ile gerçekleştirilen yıkımda jandarma ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla hazır bekledi.

Bodrum'da 3 yıldır kaçak yapılarla mücadele devam ediyor
Bodrum'da 3 yıldır kaçak yapılarla mücadele devam ediyor
Bodrum'da 3 yıldır kaçak yapılarla mücadele devam ediyor
Bodrum'da 3 yıldır kaçak yapılarla mücadele devam ediyor

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Kaynak: İHA

Muhalefet, Bodrum, Muğla, imar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da 3 yıldır kaçak yapılarla mücadele devam ediyor - Son Dakika


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