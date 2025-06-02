Bodrum\'da Ana Hattında Patlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında patlama meydana gelirken, patlağın olduğu noktada tanker çukura düşerek mahsur kaldı.

İlçede isale hattı patlakları devam ediyor. Geçen hafta ana isale hattı patlağının yaşandığı Bitez Bergamut Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde bir patlak daha yaşandı. Dereye dönen caddede sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgeden geçen bir tanker, çukura girerek mahsur kaldı. Tonlarca su boşa aktı.

İhbarın ardından MUSKİ ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, suyu kesip onarıma başlarken, cadde trafiğe kapatıldı. - MUĞLA