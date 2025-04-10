Bodrum'da Cinsel İstismara 16 Yıl Hapis

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan Ömer Deniz Kocadon'a 16 yıl hapis cezası verildi.

Bodrum ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, kızının 16 yaşındaki arkadaşını cinsel istismara maruz bıraktığı iddiasıyla yargılanan Ömer Deniz Kocadon hakkında açılan davanın karar duruşması, Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkeme, sanık Ömer Deniz Kocadon'u, "çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından duruşma sonrasında karara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu davada, olay tarihinde 39 yaşındaki bir yetişkin erkeğin 16 yaşındaki bir çocuğa karşı gerçekleştirdiği cinsel istismar suçu karşısında, failin kendi yakınları tarafından başlatılan tüm yıldırma, karalama ve yalnızlaştırma kampanyalarına rağmen, mağdur çocuk ve annesi asla sessiz kalmadı ve hukuk mücadelesinden vazgeçmedi. Sanığın tanıdıkları, eşi, dostu ve akrabaları tarafından faile kefil olma telaşıyla yürütülen bu çabalara karşı, yanında taraf olduğumuz anne ve çocuk büyük bir güç ve azimle direnç göstermekten asla vazgeçmediler. Annenin gösterdiği direnç ve mahkeme salonlarında feminist avukatlarımızın verdiği mücadele, suçun üzerini örtmeyi reddeden, cinsiyetçi bakış açısıyla davanın görülmesine izin vermeyen bir yöntem ile duruşmalarda devam etti. Avukatlar olarak, kadınlara yönelik işlenen suçlar için itiraz eden her kadını savunmak bizim direnç noktamızdır. Bu direnç ile mücadelenin sahibiyiz. Kadına ve çocuğa yönelik erkek şiddetine karşı mücadelemiz, adaletin tam ve eksiksiz uygulanması doğrultusunda devam edecektir."