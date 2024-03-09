Bodrum'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
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Bodrum'da feci kaza: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde virajda tıra çarparak ağır şekilde yaralanan motosikletin sürücüsü Hüseyin Altunkaya (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Kızılağaç - Bodrum yolunda meydana geldi. Altunkaya'nın motosikleti, virajı alamayarak karşı istikametten gelen hafriyat tırına yandan çarptı. Ağır yaralanan Altunkaya, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.03.2024 23:22  Güncelleme: 23:26
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Bodrum'da feci kaza: 1 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde virajda tıra çarparak ağır şekilde yaralanan motosikletin sürücüsü Hüseyin Altunkaya (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Kızılağaç - Bodrum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Deve Güreşi Alanı'ndan ilçe merkezi istikametine giden Hüseyin Altunkaya idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak karşı istikametten gelen hafriyat tırına yandan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kolu kopan Altunkaya, metrelerce ileri savruldu. Ağır şekilde yaralanan ve Bodrum'daki hastaneye kaldırılan Hüseyin Altunkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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