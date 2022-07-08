Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

08.07.2022 18:14

Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisi makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisi makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Peksimet - Dereköy arasındaki makilik ve tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarla büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Vatandaşlar ve arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Söndürme çalışmalarına bazı inşaat firmalarının tankerleri ve beton mikserleri de destek verdi. Söndürme çalışmalarına havadan 2 helikopter destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bir hektar alan kül oldu.

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
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