Bodrum\'da Merhum Muhtar Mehmet Satılmış Parkı Açıldı

Bodrum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan merhum muhtar Mehmet Satılmış Parkı açıldı.

2024 Aralık ayında vefat eden önceki dönem Turgutreis Mahalle Muhtarı Mehmet Satılmış'ın adının verildiği park, geniş bir katılımla açıldı. Turgutreis Atatürk Meydanında gerçekleşen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören açılış törenine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış ve merhum Mehmet Satılmış'ın ailesi, Turgutreis Yelken Spor Kulübü öğrencileri ile Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu İzci Kulübü öğrencileri, öğretmenler, çocuklar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti. Merhum Mehmet Satılmış'ın oğlu Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış konuşmasında, "Bu parkı çocuklarımıza kazandırdıkları için gece gündüz çalışan belediye personeline ve emeklerinden dolayı Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış'ın konuşmanın ardından Zeyyad Mandalinci Anaokulu öğrencisi Ayaz Ege Yıldırım, 23 Nisan temalı şiirini okudu.

"Bugünü, Bodrum'da çifte bayram olarak yaşıyoruz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış günü ve 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' dediği gün olan 23 Nisan 1920'yi sadece Türk çocuklarına değil bütün dünya çocuklarına armağan ettiği gün bugün. ve bizler de bugünü Bodrum'da çifte bayram olarak yaşıyoruz. 23 Nisan'da açmış olduğumuz bu parkımıza bölgemizde 15 yıl muhtarlık yapmış çok kıymetli Mehmet Satılmış muhtarımızın adını verdik. Bizler, muhtarımızın yapmış olduğu güzel katkıları, eserleri, adıyla ölümsüzleştirdik. Bizi yetiştirenleri, bugüne getirenleri; arkamızda duranları asla unutmayacağız. Kıymetli muhtarımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerken onun ismini ölümsüzleştirmekte emeği geçen mesai arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hep beraber bu parkta konserlerimizi, etkinliklerimizi, şenliklerimizi, festivallerimizi düzenleyeceğiz. Burada sadece birleştirici güç, çocukların, gençlerin, kadınların, vatandaşlarımızın sesi olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu, parkımız hayırlı uğurlu olsun."

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, konuşmasında Cumhuriyete giden yolun temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan'da burada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte açılış kurdelesi kesildi. Açılış töreninin ardından Başkan Mandalinci, Turgutreis Spor Kulübü Basketbol öğrencileri ile basketbol oynadı. - MUĞLA