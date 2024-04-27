Bodrum'da Rally heyecanı başladı - Son Dakika
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Yerel

Bodrum'da Rally heyecanı başladı

Türkiye'nin ödüllü tek rallisi Rally Bodrum başladı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ile Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Durmuş'un katılımıyla gerçekleşen start seremonisi sonrası ralli araçları Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde yüzlerce sporsever tarafından heyecanla izlendi. Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi tarafından desteklenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncü ayağı Rally Bodrum'da 2 gün boyunca kıyasıya yarışacak olan sporcuların mücadelesi Pazar günü Be Premium Bodrum'da sona erecek.

27.04.2024 20:07  Güncelleme: 20:23
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- Bodrum'da Rally heyecanı başladı

MUĞLA - Türkiye'nin ödüllü tek rallisi Rally Bodrum başladı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ile Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Durmuş'un katılımıyla gerçekleşen start seremonisi sonrası ralli araçları Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde yüzlerce sporsever tarafından heyecanla izlendi. Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi tarafından desteklenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncü ayağı Rally Bodrum'da 2 gün boyunca kıyasıya yarışacak olan sporcuların mücadelesi Pazar günü Be Premium Bodrum'da sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Rally heyecanı başladı - Son Dakika

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