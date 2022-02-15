Üye Girişi
Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor

15.02.2022 18:16

Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor Bodrum Belediyesi'nin su baskınlarını önlemek için başlattığı çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor

MUĞLA - Bodrum Belediyesi'nin su baskınlarını önlemek için başlattığı çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Yalıkavak Mahallesi'nde, yaz sezonuna girildiği için ara verilen dere yatağı çevre düzenlemesi çalışmaları yeniden başlatıldı. Ani ve şiddetli yağışlarda taşkınlara neden olan bölgede olumsuzlukların önüne geçmek için yaklaşık 1 aydır devam eden çalışmalarda perde ve beton zemin inşaatı sürüyor. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı Okyay Pay, geçen yaz sezonuna denk gelen dönemde ara verilen çalışmalara tekrardan başladıklarını ve derenin daraldığı kesime kadar yağmur suyu hattı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Fen İşleri ekipleri, yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının yanı sıra, yarımada genelinde üstyapı çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bitez Mahallesi'nde bisiklet ve yaya yolu çalışmaları devam ederken yeni devlet hastanesi bağlantı yolu yapımı da tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmaların devam ettiği bölgelerde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz ve Fen İşleri Müdürü Ece Erdoğan Karadan ile birlikte incelemelerde bulunuyor.

Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor
Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor
Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor

YORUMLAR
500

Fen İşleri Müdürlüğü, Bodrum, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:08 Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, ameliyata alındı
18:07 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor
18:06 Balıkesirli talihli 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
17:50 KDV dışında da fiyatlarda düşüş yaşanacak
17:46 Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor!
17:36 Slavia Prag'da Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan sürpriz! Teknik direktör, İstanbul'a gelemedi
17:36 Ozan Güven'in yargılandığı davada şoför konuştu: Hastaneye gitmeyi kabul etmedi
17:34 Putin de savaş sebebi sayılacak hamleyi dile getirdi: Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var
17:31 Fenerbahçe'den Lucescu bombası! Löw'ü bekleyen herkes çok şaşıracak
17:29 Enerji fiyatları en çok hangi ülkede yükseldi? Türkiye listede zirveye oynuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 18:23:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement