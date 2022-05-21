Bodrum'da Sualtı Sergisi Açıldı

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle MeRQez Art ana sponsorluğunda Bodrum Deniz Müzesi ile Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu ve Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü'nün ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Blue Exile Art Project Sualtı Sanat Sergisi'nin açılışı Karaada'da yapıldı.

Açılışa, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Mavi Ege Rotary Kulübü Başkanı Şule Kükrer, Rotary Bölge Asistan Guvernörü Mert Korur, Rotaryenler ile projenin sanat danışmanı Tao Ulusoy ve sanatçılar katıldı. Sualtında kurdele kesimiyle açılışı yapılan sergi, toplamda 22 sanatçının eserlerinden oluşuyor.

"BODRUM'U YÜKSELTEN VE YÜCELTEN HER PROJE İÇİNDE BULUNMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sergi açılışında dalış yapan ve açılış kurdelesini sualtında kesen Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, şunları söyledi:

"Bodrum'da yaşayan yaklaşık 22 sanatçımız, birçok temada birçok mesaj vermek istemiş. Bu çok değerli, çok kıymetli. Ben de Bodrum Kaymakamı olarak, Bodrum'u yükselten ve yücelten her proje içinde bulunmaya çalışıyorum. Tabii turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Bunun dışında 'alternatif turizm' dediğimiz alanlar var. Bunlardan bir tanesi de dalış turizmi. Burada aslında hem sanata bir vurgu yapılıyor, diğer taraftan mesajlar verilmeye çalışılıyor. Bu da deniz altında yapılmak suretiyle mesajın kuvveti artırılmaya çalışılıyor ki çok da kuvvetli bir mesaj olmuş."

"SU ALTINDA TOPLAM 22 SANATÇININ ESERİ VAR, HER BİRİ BİRER ŞAHESER"

Dalış yaparak sergi açılışına katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sualtında bir sanat parkı oluşturmanın, sanatı sualtına taşımanın Bodrum için önemli ve güzel bir tanıtım hamlesi olduğuna değindiği konuşmasında şunları söyledi:

"MeRQez Art'ın ana sponsorluğunda Deniz Müzemiz, Mavi Ege Rotary Kulübümüz, dalış okullarımız, belediyemiz, kaymakamlığımız, ticaret odamız, deniz ticaret odamız, herkesin desteğiyle çok önemli bir projeye imza atıldığını düşünüyorum. Sualtında toplam 22 sanatçının eseri var, her biri birer şaheser. Sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhteşem iş çıkarmışlar. Özellikle deniz kirliliğine, çevre duyarlılığına dikkat çeken de bir proje. Su altında kadına şiddet dahil işlenmiş. Ben hepsini inceledim. Yine vahşi avcılık ile yok olan hayat, biyoçeşitlilik de işlenmiş. Orada bir ağa yakalanmış balık ya da bırakılan ağlara takılan deniz canlıları betimlenmiş. Bence muhteşem eserler vardı sualtında. O yüzden ben bu projeyi çok önemsiyorum.

"SANAT VE SANATÇI VARSA BODRUM GÜZELLEŞİR"

Umarım gelecek yıllarda da değerli sanatçılarımız buna devam ederler. Projenin içerisinde çok önemli sanatçılar var. Sanat ve sanatçı varsa Bodrum güzelleşir. Biz, Bodrum'un kültürle, sanatla, edebiyatla güzelleşeceğini düşünüyoruz. Bunun için çalışanlara da çok teşekkür ediyorum."

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Bodrum Deniz Müzesi ve Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü ile ortak yapılan bu projenin en heyecanlı müze projelerinden birisi olduğunu belirterek, bu projenin Bodrum'un sualtı kültürünü ve sualtı turizmini daha çok tanıtacağını düşündüklerini ifade etti.

"PROJE, BİR SANAT SERGİSİ ARTI BİR FOTOĞRAF SERGİSİ İLE DEVAM EDECEK"

Mavi Ege Rotary Kulübü Başkanı Şule Kükrer, bu projenin sanatla çevreye ve denize dokunma projesi olduğunu ifade ederek, "Bir seramik sergisi ile açılışını yaptık bugün. Çok keyifli bir proje olacak. Proje, bir sanat sergisi artı bir fotoğraf sergisi ile devam edecek. Belgesel filmlerin gösterimiyle ve denizcilik üzerine sohbetlerle sürecek bir proje" dedi.

Projede eserleriyle yer alan sanatçılar Ahmet Hıdır, Bağdagül Demirtürk, Betül Karakaya, Birge Betil, Burcu Karabey, Emine Türk, Esra Sağlık, Güliz Pilge, Gülperi Pahna Angın, Handan Gaga Kasser, İnci İyibaş, İnci Lakay, İrfan Aydın, İris Noyan Pala, Mehmet Kutlu, Mustafa Canyurt, Nurten Nurlu, Saba Baner, Samet Aygün, Sibel Hepsayar, Tevfik Karagözoğlu, Toprak Sencer tarafından "Sular Yükseliyor" temasıyla yapılan seramik eserlerin her birinin birer mottosu bulunuyor.

SERGİYİ GÖRMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR DALIŞ OKULLARIYLA İRTİBATA GEÇECEK

Sergiyi görmek isteyenlerin dalış okullarıyla irtibata geçmeleri gerekiyor. Dalış brövesi olmayanlar ise Discovery ya da ilk seviye kursları alarak sergi alanına dalış yapabilecek. 20 Mayıs-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında eserler, Karaada/Kaçakçı Koyu'nda sualtında sergilenecek ve Bodrum dalış okullarının desteğiyle sergi, sualtında 20 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak. Projeyi izlemek isteyenler Instagram/blueexileartproject hesabını takip edebilecek.