Bodrum'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15-22 Nisan Turizm Haftası, bir dizi etkinlikle kutlandı. Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 46.sı düzenlenen Turizm Haftası, bando ve halk oyunları ekibi eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı.

Turizm Haftası çerçevesinde İskele Meydanı'nda devam eden kutlamalarda folklor gösterileri ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el ürünleri stantları renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca ziyaretçilere geleneksel lezzetlerden oluşan yöresel yemekler ikram edilirken Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri sergilendi. Bodrum Kalesi Haluk Elbe Sanat Galerisi'nde ise geleneksel Turizm Haftası konulu resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler de sergilendi. Akşam saatlerinde kutlamalar, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde Bodrum Kalesi kafe alanında düzenlenen resepsiyon ile devam etti.

Etkinliğin ikinci gününde Bodrum Belediyesi Mausolos Sergi Salonu'nda, 'Alternatif Turizm' hakkında söyleyişi gerçekleştirildi. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fak. Dekanı Prof. Dr. Cafer Topaloğlu ve Bodrum TÜRSAB Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan'ın katılımı ile gerçekleşen söyleşi, belediye sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Turizm Haftası çerçevesinde Bodrum Deniz Müzesi ücretsiz olarak ziyarete açık kaldı.

Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü'nün organizasyonunda bisiklet turu ile Etrim Köyü-İrmene Köyü- Kumköy tanıtım gezisi gerçekleşti. Tur, Çamlık Mahallesi'nden başlayarak Leleg Yolu güzergahında düzenlendi. Bisiklet turuna katılan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve bisiklet tutkunları 15 km'lik parkuru tamamladı.

Turizm Haftası etkinlikleri, 17 Nisan Pazar akşamı Bodrum Belediye Meydanı'nda, Fatih Erkoç ve Bodrum Kent Orkestrası'nın konseri ile son buldu. - MUĞLA