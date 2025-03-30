Bodrum'da Yangın: 1 Yaralı

Bodrum'da ev yangını: 1 yaralı

Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ikamette elektrik sobasından kaynaklı çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yaralı vatandaş, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Müsgebi Mahallesi Kapuz Caddesi'ndeki iki katlı binanın ikinci katında elektrik sobasından başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan evde yaşayan Aydın S. içeride mahsur kaldı. Yaralanan Aydın S., balkona çıktı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye, balkona sığınan yaralıyı kurtardı. Yaralı Aydın S., 112 Acil Sağlık ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Olayı duyan kızı C.S. de panikle olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.