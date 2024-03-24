Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Üyeleri İftar Programında Buluştu

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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, bir restoranının düzenlemiş olduğu iftar programında üyeleriyle bir araya geldi.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri iftarda bir araya geldi. Düzenlenen iftar yemeğine Bodrum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve eşleri katıldı.

Ramazan ayının maneviyatına dikkat çekerek birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını söyleyen Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, " Dayanışma içerisinde Bodrum'da omuz omuza birlik beraberlik içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Böylesi anlamlı bir ayda gazeteci dostlarımızla iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - MUĞLA