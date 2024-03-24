Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Üyeleri İftar Programında Buluştu

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, bir restoranının düzenlemiş olduğu iftar programında üyeleriyle bir araya geldi.
Bodrum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri iftarda bir araya geldi. Düzenlenen iftar yemeğine Bodrum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve eşleri katıldı.
Ramazan ayının maneviyatına dikkat çekerek birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını söyleyen Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, " Dayanışma içerisinde Bodrum'da omuz omuza birlik beraberlik içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Böylesi anlamlı bir ayda gazeteci dostlarımızla iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - MUĞLA
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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