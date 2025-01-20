Bodrumdan Hırsızlık Anı Kamerada

Bodrum kattan eşya çalan hırsızlar kamerada
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bodrumdan çaldıkları eşyaları el arabasına koyup götüren 2 şahıs güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Dede Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs, hırsızlık yapmak amacıyla bir evin bodrumuna girdi. Şahıslar, bodrumda gözlerine kestirdikleri eşyaları yanlarında getirdikleri el arabasına koydu. Ardından kayıplara karışan şahıslar, güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.
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