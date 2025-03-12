Boğaz\'da şehit yakınları ve gaziler iftar yaptı

Beyoğlu Belediyesi, şehit yakınları ve gaziler için özel boğaz turu düzenledi. Kabataş İskelesinden hareket eden vapurla İstanbul Boğazı'na açılan şehit yakınları ve gaziler, İstanbul'un eşsiz manzarasında hep birlikte iftar yaptı.

Beyoğlu Belediyesi, şehit yakınları ve gaziler için özel bir iftar programı düzenledi. İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen iftar yemeğinde, yaklaşık 300 kişi bir araya gelerek Ramazan'ın manevi atmosferini paylaştı. Katılımcılar, Beyoğlu Belediyesi'ne ait servis araçlarıyla Kabataş İskelesi'ne getirildi. Buradan vapura binen şehit yakınları ve gaziler, Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde iftar yapmanın keyfini yaşadı. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran Boğaz'da gerçekleşen bu anlamlı buluşma, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik ve Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Akten'in de katıldığı programda, konukları boğaz turuna Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney uğurladı.

"Sizlere minnettarız"

Vatan için gösterdikleri fedakarlıktan dolayı şehit yakınları ve gazilere teşekkür eden Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Şehitlerimizin emanetleri olan aileler ile gazilerimizle aynı iftar sofralarında buluşmaktan dolayı çok mutlu oldum. Vatan, kahramanlara minnettarsa bizler de sizlere minnettarız. O nedenle göreve geldiğimiz günden beri Şehit aileleri ve gazilerimiz için elimizden geldiğince çalışma gayreti içerisindeyiz. Beyoğlu'nda bir ilki yaptık. Şehit Yakınları ve Gaziler Şefliğini kurduk. Bu sayede belediye olarak şehir yakınları ve gazilerimizi evlerinde düzenli olarak ziyaret edip ihtiyaçlarını gidermek için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra da sık sık kapılarını çalıp hallerini hatırlarını soracağız. İyi günde de kötü günde de ister kardeşleri kabul etsinler ister başkanları kabul etsinler, yanlarında dimdik bir şekilde durmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Kahraman gazilerimize bir kez daha minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - İSTANBUL