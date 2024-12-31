Bölge Barolarından Ortak Abdullah Zeydan Açıklaması: "Abdullah Zeydan Van Halkının Büyük Çoğunluğunun Oyuyla Seçilmiştir" - Son Dakika
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Yerel

Bölge Barolarından Ortak Abdullah Zeydan Açıklaması: "Abdullah Zeydan Van Halkının Büyük Çoğunluğunun Oyuyla Seçilmiştir"

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Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın "memnu haklarına" ilişkin Yargıtay’ın verdiği karara karşı açıklama yapan bölge baroları, Anayasa'ya aykırı antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Muş Barosu Başkanı Kadri Karaçelik, "Kayyum atamaları, anayasal güvenceleri yok sayarak seçme ve seçilme hakkını ihlal etmekte; demokratik ilkelere ve halkın iradesine açık bir müdahale teşkil etmektedir. Bu hukuksuz uygulamalar,  demokratik çözüm umudunu gölgelemekte ve toplumsal huzuru tehdit etmektedir" dedi.

31.12.2024 13:50  Güncelleme: 14:54
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Haber : İshak Kara

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın "memnu haklarına" ilişkin Yargıtay'ın verdiği karara karşı açıklama yapan bölge baroları, Anayasa'ya aykırı antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Muş Barosu Başkanı Kadri Karaçelik, "Kayyum atamaları, anayasal güvenceleri yok sayarak seçme ve seçilme hakkını ihlal etmekte; demokratik ilkelere ve halkın iradesine açık bir müdahale teşkil etmektedir. Bu hukuksuz uygulamalar,  demokratik çözüm umudunu gölgelemekte ve toplumsal huzuru tehdit etmektedir" dedi.

Bölge baroları, Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanması ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın "memnu hakları" ile ilgili Yargıtay tarafından verilen karara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Van Barosu'ndaki toplantıya, bölge baro başkanları ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, "Kayyum uygulaması yıllardan beridir belirttiğimiz üzere Türkiye'de artık demokratik işleyişin ortadan kalktığı bir sorun haline geldi. ve bu demokratik işleyişin kaldırılmasıyla birlikte anayasal düzeninde ciddi anlamda işlemez hale getirdi. Yine seçmen üzerinde seçilme hakkı yönetime katılma hakkının ortadan kaldırıldığı ciddi bir hukuksuzluğa döndü" dedi.

"Kayyum atamaları halkın iradesine darbedir"

Kayyum atamalarının halkın iradesini darbe olduğunu söyleyen Muş Barosu Başkanı Kadri Karaçelik, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere yıllardır Türkiye'de ve özellikle Kürtlerin yaşadığı illerin Yerel Yönetim seçimlerinden sonra birçok Belediyeye yönelik kayyum uygulaması gerçekleştirilmektedir. Halk iradesinin sandığa yansıdığı hali ile sonuçlanan 31 Mart seçimlerinden hemen sonra Hakkari ile başlayan Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti, Dersim ve Ovacık ile devam eden, en son da Van Bahçesaray'a kayyum atandığı hepimizin malumu.

Biz bölge baroları olarak yıllardan beri; anayasa'nın 67. maddesi ile güvence altına alınan seçme ve seçilme hakkının demokratik toplumun en temel unsuru olduğunu, halk iradesinin bir neticesi olan seçilmişlere kayyım atanmasının hiçbir koşulda kabul edilemez olduğunu, temsil makamında bulunan başkanlarla ilgili hukuki bir sorun olsa dahi başvurulacak yöntemin, belediye meclisi üyelerinin kendi arasındaki seçim mekanizması ile bu sorunun giderilmesi olduğunu belirttik. Kayyum uygulaması; Türkiye demokrasisine ağır tahribatlar oluşturmaktan, seçmenin inancını örselemekten ve hukuka olan güveni zayıflatmaktan başka bir netice üretmemektedir.

Bölge baroları olarak bugün yine Bahçesaray Belediyesi eş başkanlarının seçilme hakkına, Bahçesaray Halkının seçme iradesine sahip çıkma ve kayyum rejiminin hukuksal ve toplumsal tahribatına dikkat çekmek adına buradayız. Şunu net olarak belirtmek gerekir ki; sahip çıktığımız şey ülkenin demokratik işleyişidir, anayasal düzendir, hukukun üstünlüğüdür.

Yine 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı olarak seçilen Sayın Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (ACM) kararıyla 2022 yılında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının tutuklu kaldığı sürelerden mahsup edilerek infaz edilmesi için yapılan başvuruda Diyarbakır İnfaz Hakimliği'nce tutukluluk sürelerinin mahsubuna karar verilerek, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının 20 Aralık 2019 tarihi itibariyle yerine getirilmiş sayılmasına karar verilmiştir. Bu karar üzerine Adli Sicil Kanunu'nun 13/A maddesi uyarınca infaz tarihi olan 20 Aralık 2019 üzerinden 3 yıl geçtiği hesaplanarak 21 Mart 2023 tarihinde Diyarbakır 5. ACM'ye başvuru yapılarak memnu hakların iadesine karar verilmesi istenmiştir. Bu başvuru üzerine Diyarbakır 5. ACM'nin 04 Nisan 2023 tarihli ek kararı ile memnu hakların geri verilmesine karar vermiştir. Bu karar süresi içerisinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebliğ edilmiştir. Diyarbakır CBS itiraz ve temyiz hakkını kullanmadığından karar 25 Nisan 2023 tarihinde kesinleşmiştir.

"Abdullah Zeydan Van halkının büyük çoğunluğunun oyuyla seçilmiştir"

Bizler hukuk kurumları olarak sayın Abdullah Zeydan Hakkında yeniden karar verecek olan yargısal makamlara Van'dan bir kez daha sesleniyoruz; sayın Abdullah Zeydan Van halkının büyük çoğunluğunun teveccühü ile seçilmiş belediye eş başkanı olup meşruluğunu halkın iradesinden almaktadır. Hukuki sorununa uygulanacak kanunun lafzı ve ruhu, aleyhine bir sonuç doğurmamasını öngörmektedir. Yeniden verilecek kararın aleyhe sonuç doğurmayacağının vurgulanması kanuni gerekliliktir. Seçme ve seçilme gibi anayasal haklar ile usul kanunun emredici hükümleri gözetilerek karar verilmemesi halinde yargının siyasallaştırılması eleştirileri haklı olarak kaçınılmaz olacaktır. Kayyum uygulaması yalnızca bölgesel bir soruna değil, tüm Türkiye'nin demokratikleşmesine ve toplumsal barış umutlarına yönelik bir tehdide de dönüşmüştür. Kayyum atamaları, anayasal güvenceleri yok sayarak seçme ve seçilme hakkını ihlal etmekte; demokratik ilkelere ve halkın iradesine açık bir müdahale teşkil etmektedir. Bu hukuksuz uygulamalar,  demokratik çözüm umudunu gölgelemekte ve toplumsal huzuru tehdit etmektedir. Biz bölge baroları olarak; halk iradesini yok sayan, anayasaya aykırı ve antidemokratik olan uygulamalardan derhal vazgeçilerek halkın iradesine saygı duyulması çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bölge Barolarından Ortak Abdullah Zeydan Açıklaması: 'Abdullah Zeydan Van Halkının Büyük Çoğunluğunun Oyuyla Seçilmiştir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bölge Barolarından Ortak Abdullah Zeydan Açıklaması: "Abdullah Zeydan Van Halkının Büyük Çoğunluğunun Oyuyla Seçilmiştir" - Son Dakika
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