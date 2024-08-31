Bolu\'da Kuru Mısır Kabuklarından Sepet Örme Kursu

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Bolu'da kuru mısır kabuklarından sepet örme kursunda el emeği ürünler ortaya çıkaran kadından aile ekonomilerine katkı sağlıyor. 65 senedir sepet ören Ganimet Akış'ın öğrettiği tekniklerle usta öğreticiler, kursiyerlere eğitim veriyor.

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birimi'nin bulunduğu 1859 yılından kalma tarihi Yeşil Konak'ta unutulmaya yüz tutmuş, sepet örme kursu yoğun ilgi görüyor. Atalarından öğrendiği şekliyle 65 senedir sepet ören Ganimet Akış, gelecek nesillere birikimlerini aktarıyor. Ganimet Akış tarafından öğrendikleri tekniklerle usta öğreticiler, kursa katılan ev hanımlarına eğitim veriyor. Ev ekonomisine katkı sağlayan hatta geçimlerini yalnızca sepetlerden elde ettikleri gelirlerle sağlayan kadınlar aynı zamanda kuru mısır kabuklarıyla uğraşırken keyifli vakit geçiriyor. Usta Öğretici Lale Erdemir ve Ganimet Akış'ın öncülüğünde verilen eğitimlerde kamışların kesilmesi, örülmesi ve şekillendirilmesi uygulamaları olarak öğretiliyor. Ürünler kentteki etkinliklerde kurulan pazarlarda, anlaşılan toptancılara ve bireysel müşterilere satılıyor.

"Bu sanat unutulmasın"

Unutulmaya yüz tutmuş sanatı gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Usta Öğretici Lale Erdemir, "Bu işi öğrenmek isteyenler halk eğitim merkezimize müracaatta bulundu. Bu yıllardır yapılan bir sanatmış. Bu sanat unutulmasın diye halk eğitim merkezimiz ve belediyemiz destek verdi. Bu kapsamda kurs açtık. Kursumuz çok yoğun ilgi görüyor. Çok güzel üretimler yapıldı. Kişiye özel tasarımlar oldu. Sepette gölden kestiğimiz sazlar var. Sazların üzerine kuruttuğumuz mısır kabuklarıyla dolayarak yapıyoruz. Renklendirmek için kumaş boyası kullanıyoruz. Ayrıca çok güzel dönüşümler yaptık. Kapı süsleri, nihaleler. Hayatın her alanında her şeyi değerlendirdik, kullandık. Herkes ilk önce bakıyor, 'Ne gerek var?' diyorlar. Olmayacakmış gibi görüyorlar ama sonra yapan herkes çok memnun oluyor. 'Keşke daha önce yapsaydık, hiç düşünmemiştik' diyenler çok fazla. Herkes çok merak ediyor. Çok ilgi görüyor" dedi.

"Hiç bırakmamış ve bütün hayatını böyle idame ettirmiş"

17 kayıtlı ve çok sayıda kayıtsız kursiyerin burada el sanatıyla uğraştığını ve kendilerine geçim kaynağı yarattıklarını ifade eden Erdemir, "Biz normalde geçen sene ekim ayı gibi başladık. Yani toplam bir buçuk senedir kursumuz devam ediyor. Çok fazla ürünümüz yaparak sattık. Elde edilen geliri genelde herkes kendisi kullanıyor. Aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Mesela yaşlı teyzelerimiz vardı. Onlar ailesinin geçimini sağlıyor. 'Bu sepet örücülüğünden hiç parasız kalmadık' diyorlar. Bütün hayatlarını bununla idame ettirmişler. 65 senedir ören teyzemiz var. Hiç bırakmamış ve bütün hayatını böyle idame ettirmiş" şeklinde konuştu.

"Sıfır atık olması dolayısıyla okullardan çok büyük talep oldu"

Belediyenin Turizm Tanıtım Ofisi'nde çalışan Neşe Alagöz, "Yaz döneminde mısır yapraklarından ve sazdan sepet yapımı kursu açtık. Yoğun ilgiyle karşılaştık. Yaz dönemi boyunca vatandaşlar kursa geldi. Her gelen ufacık da olsa bir şey yapıp gitti. Burada bu sepeti yapıp aile geçimine katkıda bulunan bir sürü teyzelerimiz var. Sıfır atık olması dolayısıyla okullardan çok büyük talep oldu. Çocuklar buraları gelip gezdiler. Mısırın ve yaprağının nasıl değerlendirildiğini, bir ürünün nasıl sıfır atıkla nasıl yapıldığını gösterdik. Biz mısırın hikayesini anlattık aslında. Yaz döneminde şehir merkezinde olmasından dolayı da talep fazla oldu" ifadelerini kullandı.

"Sepetlere çok ilgi gösterdikleri geri dönüşünü aldık"

Sepetlere yoğun ilgi olduğunu ifade eden Neşe Alagöz, "Bolu'muza dışarıdan gelen turistler de sepetlere çok ilgi gösterdi.

Hem ekonomiye destek olduk, hem de kadınlarımızın aile bütçelerine katkıda bulunmalarını ya da kendilerini iyi hissetmeleri sağladık. Lale Hocamız unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını bize öğretti. Şu an kursumuz bitmek üzere ama yeni dönemde tekrar açılacak. Herkesin bir hikayesi var. Bu yaşına kadar hiçbir bir şey üretmemiş ama bu kursla beraber ortaya bir ürün çıkarmış, satmış hiç çalışmamış bir kadının para kazanmasının ona verdiği mutluluğu biz burada gördük. Ne kadar mutlu olduklarını, ne kadar motive bir şekilde evlerine gittiklerini gördük" şeklinde konuştu.

65 yıldır sepet örüyor

65 yıldan bu yana sepet örme işini yapan ve kursta çalışan herkese bu işi öğreten Ganimet Akış, "Hayatımın yüzde 90'ını sepet örme işiyle idame ettirdim. Göründüğü gibi ortada her şey" dedi. Yıllardır bu meslek sayesinde geçimini sağladığını söyleyen Akış, Bolu'da başka kişileri ikna ettiğini söyleyerek, bildiklerini başkalarına aktardığını belirtti. - BOLU