Bolu'da Ormanlık Alanda Yangın - Son Dakika
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Bolu'da Ormanlık Alanda Yangın

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Bolu'da elektrik direğinden çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

14.02.2025 16:11
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Ormanlık alanda örtü yangını çıktı: 1 dönüm zarar gördü

BOLU - Bolu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bolu- Mengen yolu üzerinde bulunan Şahbazlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda elektrik direğinden kaynaklı örtü yangını çıktı. Kuru otların bulunduğu bölgede kısa sürede yangın, geniş bir alana yayıldı. Köydeki vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık bir dönümlük arazi zarar gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Ormanlık Alanda Yangın - Son Dakika

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