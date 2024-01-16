Bolu\'da Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde Kış Lastiği Uygulaması Yapıldı

Bolu'da trafik ekipleri tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Terminal çıkışına kurulan uygulama noktasında durdurulan araçların lastikleri ekipler tarafından lastik derinlik ölçme kumpasıyla ölçüldü. Ayrıca yolcuların emniyet kemerleri ve sürücülerin belgeleri denetlendi.

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nin (U-ETDS) yolcuların daha rahat ve güvenli yolculuk yapması için önemli olduğunu vurgulayan otobüs şoförü Remzi Arabacı, "Bu sistem sayesinde araçlar uydudan takip ediliyor. Uydudan bakıldığında araçların ne kadar hız yapıp yapmadığı görülüyor. Yolcular daha rahat ve güvenli yolculuk yapıyor" dedi.

Otobüste yolculuk yapan Haluk Ertan ise "Güzel uygulama, devam ettirilmeli" diye konuştu. - BOLU