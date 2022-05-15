Bornova Belediyesi, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacak - Son Dakika

Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 18 Mayıs Çarşamba günü başlayan etkinliklerle kutlayacak. Saat 21: 00'de Bornova -Bayraklı sınırındaki Haşim İşcan Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi kavşağında başlayacak olan kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Yürüyüşün ardından saat 21: 30'da Bornova Cumhuriyet Meydanında rock müzik grubu Kolpa, konser verecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yılı Bornova'da Fener alayı ile başlayacak. Mustafa Kemal Caddesi ve Süvari Caddesi'nde ilerleyecek olan kortej, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Geçiş güzergahının Ayyıldızlı bayrağımızın renklerine boyanacağı tören, Bornovalıların katılımına açık olacak. Bornova Belediyesi'nin dağıttığı bayraklarla Bornova Belediye Bandosu'nun çalacağı zafer şarkıları ve marşları hep bir ağızdan söylenecek.

Cumhuriyet Maydanı'nda son bulacak olan yürüyüşün ardından Türk rock müziğin önde gelen gruplarından olan Kolpa, performansıyla Bornovalılara müzik ziyafeti sunacak. 19 Mayıs Perşembe günü ise resmi törenler yapılacak.

BORNOVALILARA DAVET

Bornovalıları 19 Mayıs coşkusunu beraber yaşamaya davet eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 103 yıl önce yaktığı meşaleyi söndürmemek ve sonsuza kadar taşımak için tüm Bornovalıları birlikte olmaya çağırıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.