Bornova Belediyesi, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bornova Belediyesi, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacak

15.05.2022 10:53

Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı 18 Mayıs Çarşamba günü başlayan etkinliklerle kutlayacak. Saat 21:00’de Bornova -Bayraklı sınırındaki Haşim İşcan Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi kavşağında başlayacak olan kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Yürüyüşün ardından saat 21:30’da Bornova Cumhuriyet Meydanında rock müzik grubu Kolpa, konser verecek.

Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 18 Mayıs Çarşamba günü başlayan etkinliklerle kutlayacak. Saat 21: 00'de Bornova -Bayraklı sınırındaki Haşim İşcan Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi kavşağında başlayacak olan kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Yürüyüşün ardından saat 21: 30'da Bornova Cumhuriyet Meydanında rock müzik grubu Kolpa, konser verecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yılı Bornova'da Fener alayı ile başlayacak. Mustafa Kemal Caddesi ve Süvari Caddesi'nde ilerleyecek olan kortej, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Geçiş güzergahının Ayyıldızlı bayrağımızın renklerine boyanacağı tören, Bornovalıların katılımına açık olacak. Bornova Belediyesi'nin dağıttığı bayraklarla Bornova Belediye Bandosu'nun çalacağı zafer şarkıları ve marşları hep bir ağızdan söylenecek.

Cumhuriyet Maydanı'nda son bulacak olan yürüyüşün ardından Türk rock müziğin önde gelen gruplarından olan Kolpa, performansıyla Bornovalılara müzik ziyafeti sunacak. 19 Mayıs Perşembe günü ise resmi törenler yapılacak.

BORNOVALILARA DAVET

Bornovalıları 19 Mayıs coşkusunu beraber yaşamaya davet eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 103 yıl önce yaktığı meşaleyi söndürmemek ve sonsuza kadar taşımak için tüm Bornovalıları birlikte olmaya çağırıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Bornova Belediyesi, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacak
Bornova Belediyesi, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacak
Bornova Belediyesi, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacak
Bornova Belediyesi, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacak
YORUMLAR
500
'Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor' 'Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor' Marmaris Halkı Hep Birlikte Atatürk Mozaiği Yapıyor Marmaris Halkı Hep Birlikte Atatürk Mozaiği Yapıyor

Mustafa Kemal Atatürk, Bornova Belediyesi, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Bornova Belediyesi, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacak - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş
10:47 Eşini yanaklarına elektrik vererek öldürmüştü! Sanığa iyi hal indirimi yapılan kararı Yargıtay bozdu
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
10:35 Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler
10:26 Son kalan bluz için saç saça kavga ettiler: İşte o görüntüler
10:07 Anne babaları boşanan ikiz kardeşlere amca dayağı! "Annemi desteklediğimiz için bizi öldürmeye çalıştılar"
10:03 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'nda yeni detaylar! "CHP liderine bilgiler devletin içinden ulaştırıldı" iddiası
09:56 Yargıtay, özel güvenlik aramalarına 'dur' dedi!
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 11:00:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement