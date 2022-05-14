Bornova Belediyesi Bienal İzmir'e Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

Bornova Belediyesi bu yıl Ressam Seba Uğurtan Genel Direktörlüğünde, 'Domino Etkisi' başlığı ile düzenlenen 6. Uluslararası İzmir Sanat Bienali kapsamında gerçekleşen 2 farklı seminere ve bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'mde yapılan etkinliklerde ilk olarak Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merih Tekin Bender'in 'Çağdaş Sanattan Örneklerle Yaratma Bahanesi' konulu semineri yapıldı. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Bora'nın 'Görsel Sanatlarda Tasarım Elemanları ve İlkeleri Konusunda Yanlış Bilinenler' semineri düzenlendi. Seminerlerde, kendi benliklerine ulaşabilme, düşünebilme, var olanı, olmayanı ve olabilecekleri hayal edebilme, görme, şekillendirme, yaratma, yorumlama yetisini kullanmak gibi konular ele alındı.
Kaynak: ANKA
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