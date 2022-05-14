Bornova Belediyesi Bienal İzmir'e Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

Bornova Belediyesi bu yıl Ressam Seba Uğurtan Genel Direktörlüğünde, 'Domino Etkisi' başlığı ile düzenlenen 6. Uluslararası İzmir Sanat Bienali kapsamında gerçekleşen 2 farklı seminere ve bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'mde yapılan etkinliklerde ilk olarak Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merih Tekin Bender'in 'Çağdaş Sanattan Örneklerle Yaratma Bahanesi' konulu semineri yapıldı. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Bora'nın 'Görsel Sanatlarda Tasarım Elemanları ve İlkeleri Konusunda Yanlış Bilinenler' semineri düzenlendi. Seminerlerde, kendi benliklerine ulaşabilme, düşünebilme, var olanı, olmayanı ve olabilecekleri hayal edebilme, görme, şekillendirme, yaratma, yorumlama yetisini kullanmak gibi konular ele alındı.

SERGİ AÇILIŞI

Sanatla dolu geçen günde Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi eğitim fakültelerinin resim bölümü öğretim üyelerinin eserlerinin yer aldığı sergi açılışı da yapıldı. Resim ve heykel dallarında çok sayıda sanat eserin yer aldığı sergi de Doç. Dr. Mücahit Bora'nın 9 yağlı boya ve akrilik eseri ile 4 bronz heykeli de yer aldı. 15 Mayıs tarihine kadar açık kalacak olan serginin açılışını Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Bienal İzmir Genel Direktörü Seba Uğurtan ve sanatseverlerin katılımıyla yapıldı.

SANATA DESTEK

13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşen 6. Uluslararası İzmir Sanat Bienali'n de yer almaktan mutlu olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bornova Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında çalışmalar yapıyor sanatçılarımıza destek olmayı görev biliyoruz. Böyle bir projede yer almaktan gurur duyduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.