Bornova'yı Kirletenlere Suçüstü - Son Dakika
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Bornova'yı Kirletenlere Suçüstü

14.08.2022 10:16
Bornova'yı Kirletenlere Suçüstü

Bornova’da çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kaçak moloz dökümlerine geçit verilmiyor. Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 24 saat esasına göre aralıksız denetimlerle kaçak moloz dökenleri tespit ediyor. Çalışmalar kapsamında, yıl başından bu yana 23 gerçek ve tüzel kişi kaçak moloz döküm olayında suçüstü olarak yakalandı ve 265 bin 162 lira cezai işlem uygulandı.

Bornova'da çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kaçak moloz dökümlerine geçit verilmiyor. Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 24 saat esasına göre aralıksız denetimlerle kaçak moloz dökenleri tespit ediyor. Çalışmalar kapsamında, yıl başından bu yana 23 gerçek ve tüzel kişi kaçak moloz döküm olayında suçüstü olarak yakalandı ve 265 bin 162 lira cezai işlem uygulandı.

İnşaat sezonuyla birlikte artan kaçak moloz ve hafriyat dökümünün artmasıyla Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı sivil moloz ekipleri de kaçak döküm yapılan alanlarda denetimlerini artırdı. Bornova'da çevreyi kirletenlere yönelik cezalar da caydırıcılık amacıyla üst sınırdan uygulanıyor. 2022 yılında gerçek kişilere 18 bin 028 TL, tüzel kişilere ise 30 bin 72 TL idari para cezası kesiliyor.

Çevreci belediyecilik anlayışla kenti korumaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bizim tek hedefimiz, ceza yazmak değil, önce Bornova'mızı sonra da tüm çevremizi korumak ve temiz tutmak. Yaptığımız çalışmalar da aldığımız önlemler de kaçak olarak, ayrıştırması yapılmadan, gelişigüzel alanlara atılan moloza engel olmaktır. Daha yeşil ve temiz bir kent için çevremizi koruma konusunda kimseye taviz vermedik, vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını ve bu gibi durumlarla karşılaşmaları durumunda mümkünse fotoğraf çekerek belediyemizin 999 19 19 numaralı çağrı merkezine bildirmelerini bekliyoruz" dedi.

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Yenişehir Belediyesi zabıta ekiplerinden aralıksız denetim Yenişehir Belediyesi zabıta ekiplerinden aralıksız denetim Sincan zabıtasından ölçü-ayar denetimi Sincan zabıtasından ölçü-ayar denetimi
Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bornova'yı Kirletenlere Suçüstü - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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