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Bosch çalışanları yemekte eylem yaptı - Son Dakika
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Bosch çalışanları yemekte eylem yaptı

Bosch Fabrikası çalışanları, toplu sözleşmedeki zam oranını beğenmeyince yemekhaneyi tribüne çevirdi. Yemek kaşıklarıyla tempo tutan çalışanlar, 'Burası Bosch, cepler boş' diye slogan atarak taleplerinin karşılanmasını istedi.

Bosch çalışanları yemekte eylem yaptı
28.12.2023 - 00:17,
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'Burası Bosch, cepler boş'...Tribün değil, fabrikanın yemekhanesi

Bosch çalışanları, yemekte kaşıklarla eyleme tempo tuttu

BURSA - Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri için güç aktarma çözümleri alanında üretim yapan Bosch Fabrikası çalışanları, toplu sözleşmedeki zam oranını beğenmeyince yemekhaneyi tribüne çevirdi. Yemek kaşıklarıyla tempo tutan çalışanlar, 'Burası Bosch, cepler boş' diye slogan atarak eylem yaptı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş arasında devam eden 2023-2025 yıllarını kapsayan 150 bin işçiyi ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde tarafların anlaşamaması, fabrika çalışanları tarafından protesto edildi. Bursa Bosch fabrikasında toplu iş sözleşmesindeki yüzde 35'lik zammı kabul etmeyen işçiler, eylem yaptı.

Yemekte bir araya gelen çalışanlar, yemekhaneyi tribüne çevirdi. Yemek kaşıklarıyla tempo tutan çalışanlar, 'Burası Bosch, cepler boş' diye slogan atarak taleplerinin karşılanmasını istedi.

Kaynak: İHA
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Bursa, Bosch, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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