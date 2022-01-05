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Boyner binası Mart sonunda yıkılacak - Son Dakika

Boyner binası Mart sonunda yıkılacak

05.01.2022 15:07
Boyner binası Mart sonunda yıkılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Tarihi Hanlar Projesinde binaların yıkımı tamamlanırken, son kalan Boyner binası da Mart ayı sonunda yıkılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Tarihi Hanlar Projesinde binaların yıkımı tamamlanırken, son kalan Boyner binası da Mart ayı sonunda yıkılacak.

"Bursa'yı yıkarak güzelleştiriyoruz" diyerek harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Hanlar Bölgesi projesinde binaların yıkımını tamamladı. Kapalı çarşı ve hanlar bölgesinin silüetini bozan yüksek katlı binaların yıkımı sonrası bölgede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projenin açıklanmasından bu yana gündemde olan Boyner binasının akıbeti belirsizliğini korurken, Başkan Alinur Aktaş sosyal medya hesaplarından yaptığı 'Boyner binası Mart sonunda yıkılıyor' paylaşımıyla söylentilere son noktayı koydu.

Başkan Aktaş'ın yaptığı paylaşımda, " Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun ile bir araya gelerek Boyner binasının yıkımıyla ilgili son detayları görüştük. Mart ayı sonunda Boyner binasını yıkıyoruz inşallah. Katkılarından dolayı Aziz Bey'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Boyner binası Mart sonunda yıkılacak

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Büyükşehir Belediyesi, Boyner, Bursa, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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