Boztepe Seyir Terası'nın bir günlük geliri şehit ailelerine bağışlandı - Son Dakika
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Boztepe Seyir Terası'nın bir günlük geliri şehit ailelerine bağışlandı

Boztepe Seyir Terası\'nın bir günlük geliri şehit ailelerine bağışlandı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 40 şehit yakınını Boztepe Seyir Terası'nda misafir etti, terasın bir günlük gelirini Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlayacaklarını açıkladı.

12.10.2024 14:08  Güncelleme: 14:10
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 40 şehit yakınını Boztepe Seyir Terası'nda misafir etti, terasın bir günlük gelirini Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlayacaklarını açıkladı.

Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne destek olmak amacıyla düzenlenen etkinliğe belediye başkan yardımcıları, meclis üyelerinin ve birim müdürlerinin yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler ve bir çok dernek başkanı katılım sağladı.

40 şehit ailesi Boztepe Seyir Terası'nda misafir edilirken, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, terasın bir günlük gelirinin Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlanacağını ifade etti.

Trabzon'daki tüm toplum yararına çalışan derneklere destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Kaya, "Daha önce SMA hastası bir yavrumuz için bir kampanya yapmıştık, şimdi şehit aileleri derneğimiz için yapıyoruz. İlerleyen günlerde topluma hizmet eden, faydalı işler yapan bütün derneklerimize Ortahisar Belediyesi olarak bu tür destekleri vermeye çalışacağız. Şehit Aileleri Derneğimiz çok değerli işler yapan, şehit ailelerimizle sürekli iletişimde olan ve onların dertlerini çözme gayretinde olan çok değerli bir dernek. Yaptıkları hizmetler için başkanıma ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bugün bu topraklarda barış ve güven içinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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