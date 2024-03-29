Bozüyük Belediye Başkanı Yeni Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Etti

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, Yeni Sanayi Sitesi ziyaretinde esnafla görüşerek sohbet etti. Esnafın çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu, talepleri ve beklentileri dinledi. Başkan Bakkalcıoğlu, sanayi esnafına ilgi ve destekleri için teşekkür ederek, hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Bakkalcıoğlu daha sonra ETİ Fabrikası'nı ziyaret ederek, fabrika personeli ile bir araya geldi. Tüm emekçilere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, ilgi ve destekleri için teşekkür etti.