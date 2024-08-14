Bozüyük Belediyesi Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük Belediyesi Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri park yapım, çevre düzenleme, havuz yapım, yeşil alan çalışmaları, yol düzenleme ve alt yapı çalışmaları gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri de haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

14.08.2024 17:08  Güncelleme: 17:10
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Bozüyük Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yeni Mahalle Mercan Sokak'ta başlatılan park yapım çalışmaları çevre düzenleme ve havuz yapım çalışmaları ile devam ederken yeşil alan çalışmaları kapsamında parklarda genel temizlik ile çim biçme ve budama çalışmaları yapılarak çocukların çok sevdiği oyun gruplarının deforme olan bölümleri yenileniyor, park içerisindeki süs havuzlarında klorlama çalışması yapılıyor. Bordür yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları Yeni Mahalle'de devam ederken ilçe genelinde yürütülen yol düzenleme çalışmaları da Yediler Mahallesi'nde sürüyor. İlçenin sağlam bir alt yapıya kavuşması için yoğun bir gayret sarf eden Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince yağmur suyu hattı yapım çalışmaları İsmet İnönü Caddesi üzerinde devam ederken çeşitli nedenlerle meydana gelen ani su ve kanalizasyon hatlarındaki arızalarda kısa süreler içerisinde gideriliyor.

Bozüyük'te ayrıca Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri tarafından özellikle yaz aylarında sayıları artan sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları da düzenli periyotlarla yoğun olarak devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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