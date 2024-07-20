Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde Mevlid-i Şerif programı düzenledi - Son Dakika
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Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde Mevlid-i Şerif programı düzenledi

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yıldönümünde Mevlid-i Şerif programı düzenledi

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü dolayısıyla şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Dernek başkanı İsmail Topal, harekatta şehit olan askerler ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulmasına karar verdiklerini belirtti.

20.07.2024 18:13
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Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıldönümü dolayısıyla şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal; "Derneğimiz adına, Kıbrıs Türk halkının 'Barış ve Özgürlük Bayramı'nı' kutlar, Kıbrıslı soydaşlarımıza sağlık ve başarılar dilerim. Kıbrıs Barış Harekatının 50'inci yılında ne yapalım dediğimizde harekatta şehit olmuş askerlerimize edebiyete intikal eden gazilerimize ve 8'inci yılında 15 Temmuz şehitlerimize ve tüm şehitlerimiz edebiyete intikal eden gazilerimiz için Mevlid-i Şerif'i okutmaya karar verdik. Zaferin 50'inci yılı sebebiyle tüm şehitlerimize edebiyete intikal eden gazilerimize Allah rahmet eylesin yaşayan gazilerimize uzun ömürler dilerim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde Mevlid-i Şerif programı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde Mevlid-i Şerif programı düzenledi - Son Dakika
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