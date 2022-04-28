Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi

28.04.2022 12:21
Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tatlı imalathaneleri ile unlu mamül imalathanelerini denetledi.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tatlı imalathaneleri ile unlu mamül imalathanelerini denetledi.

Ekipler, Bozüyüklülerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş gıdaları tüketmeleri amacıyla denetimlerini bayram öncesinde yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde bulunan unlu ve şekerli gıda üretim yerlerine yönelik gerçekleştirdikleri denetimleriyle vatandaşların huzurlu bir bayram alışverişi yapmalarını sağlıyor. Yapılan denetimlerde; iş yerlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı, satışa sunulan ürünlerin tazeliği ile üretim ve satışların hangi ortamlarda yapıldığı kontrol edildi. İş yerlerinin ruhsatlarını da inceleyen ekipler yapılan üretimlerin hijyen kurallarına uygunluğu konusunda son derece titiz incelemelerde bulunuyorlar. - BİLECİK

Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi
Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi
Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi
Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi
Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi

YORUMLAR
500
Zeytinburnu'nda bayram öncesi tatlı imalathaneleri denetlendi Zeytinburnu'nda bayram öncesi tatlı imalathaneleri denetlendi Kahramanmaraş'ta bayram öncesi denetim Kahramanmaraş'ta bayram öncesi denetim

Bozüyük Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gecesi paylaşımı yaptı, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
11:40 Elon Musk'ın Twitter'dan sonraki hedefi Coca Cola oldu: Satın alıp içine tekrar kokain koyacağım
11:36 6'lı masada ilk kez Kılıçdaroğlu ismi gündeme geldi! CHP liderinin adaylığına sıcak bakılıyor
11:32 Zelenski, Ukrayna'nın savaş nedeniyle şu ana kadar ulaştığı maddi kaybı açıkladı: 600 milyar dolar
11:30 Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, evinin elektriği açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 12:29:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathaneleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement