Bozüyük\'te Gaziler Günü Kutlandı

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19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından Gaziler Günü Programı düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Gazilik" unvanı ve "Mareşallik" rütbesinin verilişinin 103. yıl dönümünde Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde dün gece gerçekleştirilen program ilgi gördü. 19 Eylül Gaziler Günü'ne özel olarak hazırlanan program şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının hep bir ağızdan okunması ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal "19 Eylül, İstiklal Savaşı Gazilerimizin, Kore Gazilerimizin, Kıbrıs Gazilerimizin, asker, polis tüm malül gazilerimizin, 15 Temmuz Gazilerimizin şeref günüdür. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan temsilcilerisiniz. 19 Eylül kahramanlığın vatanseverlikle, cesaretin en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bütünleştiği ve taçlandığı bir gündür. Kahraman Gaziler; Gaziler Gününüz kutlu olsun" dedi.

Programın devamında folklor gösterileri sahnelendi, şiirler okundu. Ardından "İstiklal'e Yürüyen Kadınlar" adlı tiyatro gösterisi ilgi ile izlendi. Programda ayrıca kahramanlık türküleri seslendirildi. Programın sonunda programda görev alanlara plaket takdiminde bulunuldu.

Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Sezai İnci "tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü bir kez daha kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Programa Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Sezai İnci, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK