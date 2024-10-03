Bozüyük\'te Metruk Bina Yangını, Yapı Yıkıldı

Yerel

Bozüyük'te metruk bir binada çıkan yangın sonrasında tamamen harabeye dönen yapının yıkımı yapıldı.

Bozüyük'te Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'nde sabah erken saatlerde kullanılmayan, metruk bir binada nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekipleri hızla yangına müdahale ederek yangını çevre evlere sıçramadan söndürdü. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın sonrasında soğutma çalışması yapıldı. Tamamen harabeye dönen bina Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Maddi hasar meydana gelen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK