BŞEÜ\'den Sanayi İşbirliği Vurgusu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kentte faaliyet gösteren bir yağ rafinesi fabrikasını ziyaret ederek üniversite sanayi işbirliği hakkında görüşme sağladı.

Ziyaret kapsamında, bir yağ rafinesi fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı'ya Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü görevini sürdüren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Genel Sekreter Muhammet Büyük eşlik etti. Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde ortak yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, üniversitemizin akademik birikimi ile sanayi kuruluşlarının üretim potansiyelini bir araya getirmeyi amaçlayan başta Ar-Ge projeleri olmak üzere staj, istihdam ve eğitim iş birlikleri değerlendirildi. - BİLECİK