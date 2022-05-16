Bu defa mevlit okutma kararı aldılar - Son Dakika
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Bu defa mevlit okutma kararı aldılar

16.05.2022 12:58
Bu defa mevlit okutma kararı aldılar

Aydın'da 25 yıl önce ev sahibi olma hayali ile oturdukları müstakil evlerin arsaları üzerine kurulan kooperatife ortak olan ve geride kalan çeyrek asırlık süreçte müstakil evleri ile birlikte umutlarını da kaybeden Aykonut mağdurları mevlit okutma kararı aldı.

Aydın'da 25 yıl önce ev sahibi olma hayali ile oturdukları müstakil evlerin arsaları üzerine kurulan kooperatife ortak olan ve geride kalan çeyrek asırlık süreçte müstakil evleri ile birlikte umutlarını da kaybeden Aykonut mağdurları mevlit okutma kararı aldı. Kooperatif Yönetimi tarafından alınan bu kararda, evlerine ulaşamadan ölen yüzlerce kişinin ruhuna ve hayatta olup evlerine kavuşmayı bekleyen kişilerin de bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesi için dua edileceği belirtildi.

Aydın'da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan Aykonut, aradan geçen süreçte insanları ev sahibi yapmak yerine insanları evsiz bıraktı. Bu süreçte ölmeden önce daha güzel bir ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce kişi oturdukları evlerini kaybettikleri gibi aradan geçen çeyrek asırlık süreçte umutlarını da kaybettiler. Aykonut Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği' adı altında bir araya gelen mağdurlar, sorunlarını kooperatifi 2017 yılında devralan Yavuzlar İnşaat firmasının da çözmediğini belirterek, "2017'nin Kasım ayında geniş katılımlı basın toplantısı düzenleyerek sorunu çözecekleri yönünde söz veren Yavuzlar İnşaat yetkilileri 36 ayda inşaatı yapıp hak sahiplerine evlerini teslim edeceğini belirtmişti. Aradan 5 yıl geçti, yine bir şey olmadı. 21 Mayıs Cumartesi günü lokma hayrı yapıp evlerine kavuşamadan ölen mağdur vatandaşlarımıza dua edeceğiz" açıklamasını yaptılar. - AYDIN

Bu defa mevlit okutma kararı aldılar
Bu defa mevlit okutma kararı aldılar

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Kooperatif, evsiz, Aydın, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu defa mevlit okutma kararı aldılar - Son Dakika


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