Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış - Son Dakika
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Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış

08.04.2022 13:04

Fox TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında biyolojik ailesini arayan Umut Çelik'in hayatı film gibi. Doğar doğmaz evlatlık verilen, öz ailesinin öldü bildiği genç adam; kendisini büyüten annesinin ölümüyle sokağa atılmıştı. Çelik; öz ailesini buldu ve yıllardır aradığı babası ve kardeşiyle bir süreliğine aynı işyerinde çalıştığını fark etti.

Gazeteci Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programına başvuran Umut Çelik, biyolojik anne ve babasına kavuşmak istediğini söyledi. Gaziantep'te yaşayan 19 yaşındaki Umut, Çelik ailesi tarafından evlatlık alındığı; kabus dolu günlerin ise kendisini büyüten annesi Remziye Çelik'in ölümüyle başladığı söyledi. Umut Çelik, üvey babası Hasan'ın yeniden evlendiğini, gelinin ise kendisini istemediğini anlattı. 'Büyüten babam, besleme dedi, evden kovdu' açıklaması yapan Umut Çelik program ekibinden biyolojik anne ve babasını bulmasını istedi.

19 YILLIK HASRET SON BULDU

19 yıllık hasret canlı yayında sona verdi, Umut Çelik ailesiyle buluştu. Anne Türkan Bilenler, "Doğum sonrası bebeğimin öldüğü söylendi" derken, baba Mehmet Bilenler ise "Umut'un öldüğüne hiç bir zaman inanamamıştım" dedi.

19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış

YILLARDIR ARADIĞI BABASI VE KARDEŞİYLE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞ

Bu kadarı ancak filmlerde olur dedirten detayı ise Umut Çelik ortaya çıkardı. Umut, babası Mehmet ve kardeşi Mehmet Can Bilenler ile aynı mobilyacıda 3 ay çalıştıklarını, mesai arkadaşı olduklarını söyledi. Bu şaşırtan detay ise herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış - Son Dakika


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