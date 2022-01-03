"Bu Kış Kalpler Üşümesin" projesi devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır'da giyecek ihtiyaç olan kişilere "Bu Kış Kalpler Üşümesin" sosyal sorumluluk projesi kapsamında destek ulaşmaya devam ediyor.

Aralık ayında yazar Devran Sinanoğlu'nun başlatmış olduğu çalışma ile ihtiyaç sahibi insanlara, hayır severlerin desteğiyle kışlık giyim yardımları devam ediyor. Kitabının tüm gelirini çocuklar için bağışlayan yazar Sinanoğlu, hedeflerinin üç bin kişiyi giydirmek olduğunu açıklayarak, bu kapsamda bot, mont, kazak, pantolon gibi giyeceklere ihtiyaçları olduğunu da söyledi. Sinanoğlu, "Kimseden para talep etmedik ve para kabul etmiyoruz. Yardım etmek isteyenler, kışlık giyecek alıp onlarla beraber ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Gelmek istemeyenlere ise giydirdiğimiz kişilerin resimlerini çekip köy veya mahalle adresini veriyoruz. Önceliğimiz yetim çocuklarımızdır. Onların daha çok ihtiyacı vardır. Kırsalda belirlediğimiz insanlara gücümüz dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şuana kadar bizlere 120 bot ve 30 pantolon ulaştı bunların bir kısmını Karacadağ'daki ihtiyacı olanlara ulaştırdık, bir kısmını da Sur içindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Ülkemizin naif yürekli, duyarlı, yardımsever insanlarımızdan destek bekliyoruz. Hayat şartları günden güne ağırlaşıyor, insanlarımızın birçok zaruri ihtiyaçları var. Bu zaruri ihtiyaçlardan biri de giyimdir, özelikle de çocuklarımız için yardıma ihtiyacımız var. Gök kubbe hala üstümüze yıkılmıyorsa teşbihte hata olmaz yeryüzünde yaşayan meleklerin hatırı içindir. Dünya çocukları yeryüzünde yaşayan melektirler. Günahsız ve temizdirler. Yarın geç olmadan çocuklarımızın değerini bilelim" dedi. - DİYARBAKIR