Bu köyde her yıl şehitler için lokma dökülüp aşure dağıtılıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Karaamca köyünde yaşayan köylüler her yıl şehitler için mevlit okutup aşure ve lokma dağıtıyor.

Karaamca Köyü Derneği'nin geleneksel hale getirdiği köy kadınları tarafından yapılan hazırlanan aşure ve lokma ikramına çok sayıda vatandaş katıldı.

Karaamca Köyü Dernek Başkanı Ziya Demir, 'Etkinliğimiz köy halkımızın ve kooperatifimizin destekleri ile gerçekleştiriliyor. Her yıl Mayıs ayında ilçemizde bulunan Osmanlı şehitliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin dışında bütün şehitlerimiz ve köy halkımızdan ebedi hayata göç etmiş büyüklerimiz için böyle bir mevlit tertip ediyoruz. Gelen konuklarımıza aşure ve lokma ikram ediyoruz. Etkinliğimize katılan bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Bu arada etkinliğimize maddi katkı sağlayan bütün köylülerimize de teşekkür ediyorum' dedi. - BURSA