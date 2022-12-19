Bursa'da bir caminin deposunu mağazaya çeviren hayırsever, tüm ürünleri ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika
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Bursa'da bir caminin deposunu mağazaya çeviren hayırsever, tüm ürünleri ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

19.12.2022 10:19

Bursa'da bulunan Hamza Güvenli Cami'nin Dernek Başkanı Asım Çakır, caminin deposunu mağazaya çevirdi. Mağazadaki ürünleri ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine veren Çakır, büyük takdir kazandı.

Osmangazi ilçesi Hamza Güvenli Cami'nin Dernek Başkanı Asım Çakır, (70) 40 yıldır kendini hayır işlerine adadı. Caminin deposunu hayır severlerin desteğiyle mağazaya çevirdi. Çakır, burayı vatandaşların ihtiyaç duyacağı, giyim, gıda, oyuncak ve ev eşyalarıyla doldurdu. İhtiyacı olan vatandaşlar dernek başkanına başvuru yapıyor. Dernek başkanı da mağazanın kapısını ihtiyaç sahibi ailelere açıyor. Buraya giren aileler ve çocukları ihtiyacı olan her şeyi alıp ücret ödemeden çıkıyor.

Bu mağazada her şey ücretsiz! Ama alabilmek için tek bir şart gerekiyor

GIDA ÜRÜNLERİ DE VAR

Bu hayır işini 40 yıldır yapan dernek başkanı Çakır; örnek davranışla takdir kazanıyor. Depoda sadece büyükler için değil çocuklar için de çikolata, bisküvi, oyuncak, kırtasiye malzemesi ve ihtiyaç duyduğu her şey mevcut. Bu mağazaya giren ihtiyaç sahibi aileler istediklerini alıp ücret ödemeden evlerinin yolunu tutuyor. Mağazada; mobilya ürünleri de mevcut. Mağazadan 40 yıldır her gün onlarca aile ihtiyacını karşılıyor. Dernek Başkanı ayrıca Bursa'daki sokak ve parkları gezerek kuşları besliyor.

Bu mağazada her şey ücretsiz! Ama alabilmek için tek bir şart gerekiyor

"BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUM"

Bu işi severek yaptığını ifade eden Hamza Güvenli Camii Dernek Başkanı Asım Çakır, "Bu mağaza 40 yıldır var. Burada bir çok ailenin ihtiyaç duyduğu hemen her şey mevcut. İhtiyaç sahibi aileler buraya gelip istediğini alıp ücret ödemeden gidiyor. Ben bu ürünleri hayırseverlerden temin ediyorum. Burada ihtiyacı olan ailelerin hizmetine sunuyorum. Burada gıda, giyim, çocuk ve bebek eşyaları, kırtasiye ürünleri, çikolata ve bisküvi, bebek maması, mobilya ve daha bir çok ürün mevcut. Her ihtiyaca göre ürün var. Kim neye ihtiyaç duyuyorsa buraya gelip ücretsiz alışveriş yapıyor. Ben bu işleri tek başıma yapıyorum. Ayrıca sokak ve parklardaki kuşları da besliyorum. Bu işleri yapmak beni mutlu ediyor" dedi.

Bu mağazada her şey ücretsiz! Ama alabilmek için tek bir şart gerekiyor
Bu mağazada her şey ücretsiz! Ama alabilmek için tek bir şart gerekiyor
Bu mağazada her şey ücretsiz! Ama alabilmek için tek bir şart gerekiyor
Bu mağazada her şey ücretsiz! Ama alabilmek için tek bir şart gerekiyor
Bu mağazada her şey ücretsiz! Ama alabilmek için tek bir şart gerekiyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bursa'da bir caminin deposunu mağazaya çeviren hayırsever, tüm ürünleri ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da bir caminin deposunu mağazaya çeviren hayırsever, tüm ürünleri ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika
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