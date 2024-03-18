Bu yol sayesinde ulaşımda 13 dakika kar edildi - Son Dakika
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Yerel

Bu yol sayesinde ulaşımda 13 dakika kar edildi

Bolu'da yapımı tamamlanan Yeni Güney Çevre Yolu, ulaşım süresini 2 dakikaya düşürdü.

18.03.2024 22:40  Güncelleme: 23:39
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Bu yol sayesinde ulaşımda 13 dakika kar edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz: "15 dakikada kat edilen güzergahtaki ulaşım süresini 2 dakikaya düşürdük"

BOLU - Bolu'da yapımı yeni tamamlanan Yeni Güney Çevre Yolu'nun açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Bolu Güney Çevre Yolu sayesinde D-100 Devlet Yolu ile Göynük, Mudurnu gibi tarihi ilçeler ve bölgedeki yerleşimler arasında, Bolu şehir merkezine uğramaksızın doğrudan ulaşım imkanı sağladık. Mevcut yol üzerinde sinyalize kavşaklar ile dur-kalk yaparak 15 dakikada kat edilen güzergahtaki ulaşım süresini 2 dakikaya düşürdük" dedi.

Bolu'da yapımına 2016 yılında başlanan ve 2024 yılında kullanıma açılan Yeni Güney Çevre yolu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katılımıyla açıldı. D-100 kara yolu üzerinden Mudurnu ve Göynük ilçelerine doğrudan bağlantı sağlanan yeni çevre yolu sayesinde ulaşım daha hızlı hale geldi. Mudurnu yoluna ulaşmak için sürücüler 15 dakikada katettiği yolu artık 2 dakikada ulaşabilecek.

Açılış programına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, bürokratlar ve karayolları çalışanları katılım sağladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Bolu şehir merkezindeki trafiği düzenlenme kapsamında, 30 metrelik 1 köprü ve 2 hemzemin kavşakla birlikte 2,9 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettiğimiz Bolu Güney Çevre Yolu projesi de en önemli projelerimizden biriydi. Bolu Güney Çevre Yolu sayesinde D-100 Devlet Yolu ile Göynük, Mudurnu gibi tarihi ilçeler ve bölgedeki yerleşimler arasında, Bolu şehir merkezine uğramaksızın doğrudan ulaşım imkanı sağladık. Mevcut yol üzerinde sinyalize kavşaklar ile dur-kalk yaparak 15 dakikada kat edilen güzergahtaki ulaşım süresini 2 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 167 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 205 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 748 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca, çevre yoluna paralel ilerleyen 2,9 km uzunluğunda, 5 metre genişliğinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bisiklet ve yürüyüş yolu da inşa ederek Bolu halkının kullanımına sunduk" diye konuştu.

"Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki şehirlerimiz gelişsin"

Hizmet için siyaset yaptıklarını dile getiren Bakan Yardımcısı Boyraz, "Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Bolu'nun turizm faaliyetlerini, tarımını, sanayisini geliştirecek yatırımların önünü açacak ulaşım projelerini bir bir hayata geçirdik, yenilerine de devam ediyoruz. 2024 Yerel Seçimlerine de artık iyice yaklaştık, 13 gün sonra sandık başında olacağız. Hiç şüphesiz 31 Mart Seçimleri bir demokrasi şöleni olacak. Vatandaşlarımız, kendine en yakın en başarılı gördükleri yöneticileri seçecek. Yapacağımız seçim, yürüdüğümüz kaldırımdan içtiğimiz suya, kent içi trafiğinden, toplu ulaşım imkanlarına, sosyal yardımlardan kültürel etkinliklere günlük yaşamımızı etkileyecek, belirleyecek. Bu nedenle vatandaşlarımız kendine efendi olacak kişileri değil hizmet siyasetini özümsemiş milletine hizmetkar olanı seçmeli. Bolu Belediye Başkan adayımız Muhammed Emin Demirkol kardeşimiz de bugün aramızda bulunuyor. Daha güvenli, daha verimli, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Bolu için önemli ve güzel projeleri var. Bu bölge Deprem Bölgesi olduğu için dirençli kentler oluşturmak, yeni organize sanayi rezerv alanları açıp sanayimizi geliştirerek, istihdama katkı sağlamayı hedefliyor. Canı gönülden inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla "Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik' ilkelerinden hareket ederek, Bolu'yu, gençliğin, teknolojinin, turizmin, eğitimin, sağlığın, yeşil çevrenin, ulaşımın, kültürün, tarihin, üretimin, bilimin merkezi haline getirmek için canla başla çalışacaktır. Bolu'nun aydınlık geleceği için birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Bu düşüncelerle Bolu Güney Çevreyolu çalışmalarını başarıyla tamamlayan işçisinden mühendisine tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bu yol sayesinde ulaşımda 13 dakika kar edildi - Son Dakika

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