Bucak'ta Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
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Yerel

Bucak'ta Cinayet Davası Başladı

12.06.2025 19:28
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Bucak'ta pompalı tüfekle halasının oğlunu öldüren Onur A. ve eşi yargılanıyor; duruşma ertelendi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur'un Bucak ilçesinde, halasının oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Onur A. ile eşi Şerife A.'nın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Onur A. ile eşi Şerife A.'nın tutukluluk halinin devamına, ev hapsindeki sanıklar Erkan A. ve Beytullah T.'nin ev hapsi kararının kaldırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Burdur'un Bucak ilçesinde halasının oğlu Beytullah Soylu'yu pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Onur A., eşi Şerife A. ve iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Olay, 22 Eylül 2024'te Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Onur A., aralarında husumet bulunan Beytullah Soylu'nun kullandığı aracın önünü kesti, otomobilin içinden iki el ateş etti. Göğsünden vurulan Soylu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan Özcan S. ve Bekir Ö. de yaralandı.

Olay sonrası kaçan Onur A., suç aleti tüfekle saklandığı evde yakalandı. Soruşturma kapsamında Onur A.'nın eşi Şerife A., babası Yaşar A., arkadaşları Beytullah T. ve Erkan A. gözaltına alındı. Onur A. ile eşi Şerife A. tutuklanırken, Beytullah T. ve Erkan A. hakkında ev hapsi kararı verildi. Yaşar A. ise serbest bırakıldı.

İddianamede, Onur A. ve Şerife A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, Özcan S. ve Bekir Ö.'nün yaralanmasına ilişkin "olası kastla silahla yaralama" suçundan ayrı ayrı 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Beytullah T. ve Erkan A. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Amacım sadece korkutmaktı"

Savunmasında olayın karşı tarafın tehdidiyle başladığını öne süren tutuklu sanık Onur A., silahı korkutmak amacıyla ateşlediğini ve kimseyi öldürme niyeti olmadığını savundu. Eşi Şerife A. da tüfeği eşine vermediğini, olaydan önce uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi. Ev hapsindeki Erkan A. ve Beytullah T. suçlamaları reddetti.

Maktulün ailesi ve araçta bulunanlar ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Onur A. ve Şerife A.'nın tutukluluğunun devamına, ev hapsindeki iki sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bucak'ta Cinayet Davası Başladı - Son Dakika

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