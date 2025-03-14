Budaklı Kaplıcası'na Şifa Akını

Budaklı Kaplıcası, şifa arayanların akınına uğruyor

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan Budaklı Kaplıcaları, şifa arayanların akınına uğruyor.

Budaklı köyü yakınlarında bulunan üzeri açık kaplıcalar, yaz kış demeden çevre il ve ilçelerden şifa arayan vatandaşın akınına uğruyor. Havaların soğuk oluşuna aldırmayan vatandaşlar, kaplıcaya gelerek gerek hastalıkları için gerekse keyiflerince suya giriyor. Romatizma, solunum ve sinir sistemi gibi hastalıklara iyi geldiği düşünülen kaplıcaya giren vatandaşlar bir yandan suda şifa bulurken, diğer yandan da sıcak sunun keyfini çıkarıyor.

Kaplıcaya giren vatandaşlardan Furkan Aylu, "Bu sıcak su romatizmaya iyi geliyor, bel ağrısına, ayak ağrısına iyi geliyor. Bu su her zaman doğal olarak çıkıyor ve her zaman kendini temizliyor" dedi.