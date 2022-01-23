Buharkent'te can dostları unutulmadı - Son Dakika

Buharkent Belediyesi havaların soğuması ile birlikte harekete geçerek can dostların beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde harekete geçen belediye ekipleri, zorlu kış şartlarında doğal ortamlarında bulunan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının giderilmesini sağladı. İlçe genelinde gezen ekipler, kedi ve köpeklerin beslenme ihtiyacının karşılanması için beslenme noktalarına mama bıraktı.

Soğuk havalarda sokak hayvanlarının mağdur edilmeyeceğini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Soğuk havalarda insanların evlerinden çıkamamasından dolayı, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, ilçenin değişik noktalarındaki kedi ve köpeklerin görebileceği uygun noktalara hazır mama bırakıldı. Cumhurbaşkanımızın 'hem vatandaşlarımızı koruyalım hem de hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim' talimatını da göz önünde bulundurarak, sokak hayvanlarının bu soğuk havalarda mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. - AYDIN