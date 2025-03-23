Bülent Arınç'tan Mevlit Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bülent Arınç'tan Mevlit Töreni

Bülent Arınç\'tan Mevlit Töreni

Bülent Arınç, vefat eden aile fertleri için Sultan Camisi'nde mevlit okuttu. Katılımcılara teşekkür etti.

23.03.2025 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Şehzadeler İlçesindeki tarihi Sultan Camisi'nde, kendisi ve eşinin vefat eden aile fertleri için mevlit okuttu.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Sultan Camisi'nde, bugün öğle namazından sonra kendisi ve eşinin vefat eden aile fertleri için mevlit okuttu.

Vefat eden annesi Ayşe Sevdiye Arınç, babası İbrahim Arınç, ağabeyi Yıldıray Arınç ve oğlu Fatih Arınç ile eşinin vefat eden yakınları için geleneksel hale getirdiği mevlit okuttu.

Tarihi Sultan Camisi'ndeki mevlide ağabeyi Ümit Doğay Arınç ve aile yakınlarının yanısıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, iş insanları Arif Koşar, Hayrullah Solmaz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Manisalı katıldı.

Öğle namazının kılınmasının ardından programa katılan İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur, Hatuniye Cami İmamı Hayrettin Çoban, Sultan Cami görevlileri Ömer Faruk Altunağa, Salih Yıldırım, Sefer Yıldırım ve TOKİ 2 Cami İmamı Abdullah Tay tarafından Kur'an tilaveti ve mevlüd okundu.

Okunan mevlidin ardından katılanlara teşekkür eden Bülent Arınç, "Allah kabul etsin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Çok memnun olduk sizlere, ailemiz adına çok teşekkür ediyorum. Burada ailemizi temsil eden ağabeyim Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç ve oğlum AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ile birlikteyiz, Biz çok mutlu olduk." diye konuştu.

Arınç, yakınları ve vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bülent Arınç, Şehzadeler, Politika, manisa, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bülent Arınç'tan Mevlit Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

10:16 Polis ile ’’Canım yanıyor’’ diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti Polis ile ''Canım yanıyor'' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti
09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:54:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bülent Arınç'tan Mevlit Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement