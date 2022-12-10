Bulgarlar Edirne'de Noel Alışverişine Başladı. Edirneli Esnaf: "Kilo Kilo Alıyorlar, Bizim Vatandaşlarımız Alamıyor"

Bulgaristan vatandaşlarının Noel öncesi Edirne'de alışveriş trafiği arttı. Pazarda kuruyemiş satan Ömür Biçer, "Hep kilo kilo alıyorlar. Bizim vatandaşımız alamıyor. 200 lira kilosu, alamaz yani ekonomik şartlardan dolayı. Ben de alamam, 10 kat artmış onların parası" dedi.

Edirne'de hafta sonları Bulgar turist sayısında artış yaşanıyor. Bulgar levasının bugün 10,06 Türk lirasına denk gelmesi nedeniyle Bulgar vatandaşları, özellikle Noel öncesi alışveriş için kente geliyor. Tur otobüsü ya da özel araçları ile günübirlik gelerek sınır kapısından giriş yapan turistler, özellikle market ve halk pazarlarına rağbet gösteriyor. Gıdadan kıyafete kadar birçok ürüne ilgi gösteren Bulgarlar, özellikle pazarda satılan kuruyemişlerden kilolarca alarak ülkelerine dönüyor.

"10 KAT ARTMIŞ ONLARIN PARASI"

Pazarda kuruyemiş satan Ömür Biçer, şunları kaydetti:

"Hep kilo kilo alıyorlar. Bizim vatandaşımız alamıyor. 200 lira kilosu alamaz yani ekonomik şartlardan dolayı. Ben de alamam yani. Fiyatlar uygun. 10 kat artmış onların parası. O yüzden kilo kilo alıyorlar. Bulgarlar gelmeye devam eder de aradaki fark kapanmaya başlıyor. Nasıl kapanıyor? Peynirin kilosu geçen yıl 60-70 liraydı, bu yıl 160-170 liraya kadar çıktı. Leva yine 18-20 arasında. Yaklaşık 2 aydır düşüş vardı. Bu hafta yükseliş var ama mesela bizim sattığımız ürünlerin kiloları 200 lira oldu. Geçen sene 100 liraya satıyorduk, geçen sene de levanın fiyatı aynıydı bu sene de aynı. Biraz düşüş olacak büyük ihtimalle, yeni yıldan sonra öyle bekliyoruz. İşlerimiz iyi çok şükürler olsun. Bu hafta biraz daha iyi. Onlar yeni yıl için daha çok alışverişe geliyorlar. Bu hafta beklediğimizden biraz daha iyi haftaya daha kalabalık olur büyük ihtimalle."

Pazarcı Hakkı Duymaç, Bulgarların tekstil ürünü aldıklarını ifade ederek, "İhtiyaçları oldu mu alıyorlar. Tabi ki tekstil malzemesi, gıdadan fazla tekstil malzemesi. Paraları tabi ki değerli. Zaten onun da bir etkisi var" dedi.

Bir kuruyemiş ensafı da pazarda yeni olduğunu belirterek, "Daha yeniyiz pazarda. Alıyorlar, bereket versin. Kaju, fındık, badem, tezgahtakileri alıyorlar. Hurma, incir, kayısı... Bir kilo, yarım kilo alıyorlar, 100-20 gram alan yok" diye konuştu.