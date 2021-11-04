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'Bulut' yeniden doğal ortamında - Son Dakika

'Bulut' yeniden doğal ortamında

04.11.2021 11:49
'Bulut' yeniden doğal ortamında

Talas Belediyesi tarafından bakım ve tedavisi tamamlanan Bulut isimli köpek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsündeki doğal ortamına bırakıldı.

Talas Belediyesi tarafından bakım ve tedavisi tamamlanan Bulut isimli köpek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsündeki doğal ortamına bırakıldı.

Birkaç köpeğin saldırısına maruz kalan ve sosyal medyada gündem olan Bulut'un Talas Pati Evi'nde süren bakım ve tedavisi tamamlandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Hayvan Hakları Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel ve ERÜ Veterinerlik Fakültesi'nden Prof. Dr. Kutlay Gürbulak tarafından kampüs alanına bırakılan Bulut, yeniden doğal yaşam alanına kavuşmanın keyfini yaşadı.

Burada kısa bir açıklama yapan Prof. Dr. Kutlay Gürbulak, "Bulut, yıllardır burada lojman sakini gibi yaşayıp, burayı kollayan, hatta yabancı köpeklerle mücadele eden bir köpek. Çocuklarla arası çok iyi. Biz de kendisini çok benimsedik. Tekrar döndüğü için çok mutlu olduk." dedi.

"BAŞKANIMIZA YAZILANLARI ESEFLE KINADIK"

KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel de, Talas Belediyesi'nin Türkiye genelinde en hayvansever belediyelerden birisi olduğunu belirterek, "Başkanımız Mustafa Yalçın da bu canlar için büyük fedakarlık gösterip birçok başarıya imza atmış, Talas Pati Evi'ni, Pati Yolu'nu açmış, bizim her sorunumda her zaman yanımızda olmuştur. Birtakım söylentileri üzülerek takip ettim. Başkanımıza bu şekilde ithamlar yapılması bizi derinden yaraladı. Bu kadar mücadele edip, emek verip çalışmalar yapacaksınız, hem de arkasından bir sürü gereksiz sözlerle mücadele edeceksiniz. Bu hiç olmadı. Biz sevgili hayvanseverlerimize de yakıştıramadık. Konuşmaları esefle kınadık." diye konuştu.

"DUYARLILIĞI İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER"

Uzel, Bulut'un alınma sebebinin sadece tedavi amaçlı olduğunun altını çizerek, "Burada amaç belediye tarafından tedavi edilmekti. Biz tabiki dernek olarak küpeli köpeklerin doğal ortamından alınmasına kesinlikle karşıyız. Görüldüğü gibi Bulut'un tedavisi yapılıp tekrar kendi ortamına bırakıldı. Sayın başkanıma hayvanlara karşı duyarlılığı için tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, "Biz Bulut'u burada yaramaz köpeklerle mücadele ettiği için bakım evimize aldık. Talas Pati Evi, Türkiye'deki en doğal bakım evlerinden birisi. 4 bin metrekare içinde 3-4 tane mağara, toprak ve çim olan bir yerde, yaralı olanlar için ayrı bir bölümü var. Orası sürekli kalacak yer değil, geçici bakım merkezi. Bazen yaralı olanları Veterinerlik Fakültesi ile paylaşıyoruz. Sokakta kendine yetemeyecekleri de Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ediyoruz. 2019 yılında açıldığın beri 3 bin 500 köpeği misafir ettik. 750 köpek sahiplendirildi. Şimdi ise 300 civarında köpek bakım merkezimizde bulunuyor. Bulut, burada bir sembol, bir maskot olmuş. Sadece tedavi amaçlı aldık. Merkezimizin amacı da tedavi." şeklinde konuştu.

"BİZ HAYVANLARI SEVİYORUZ"

Başkan Yalçın, Türkiye'de örneğini hiç görmediği pati yolunu da açtıklarını belirterek, "Talas'taki yamaç paraşütü iniş alanının yanında 2 bin 500 metre uzunluğunda, hayvan sahiplerinin köpeklerini gezip dolaştıracağı, ihtiyaçlarını karşılayacağı bir alan yaptık. Bunun dışında kedilerle ilgili çalışmalarımız da var. O konuda Büyükşehir Belediyesi'nin kedi eviyle paslaşıyoruz. Biz köpekleri, hayvanları seviyoruz." dedi. - KAYSERİ

'Bulut' yeniden doğal ortamında
'Bulut' yeniden doğal ortamında
'Bulut' yeniden doğal ortamında

Talas Belediyesi, Türkiye, Köpek, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Bulut' yeniden doğal ortamında - Son Dakika


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